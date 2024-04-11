不受剴剴虐死案影響？簡舒培爆北市仍委兒盟辦保母訓練 市府：不同部門

一歲童剴剴遭凌虐致死，外界認為，負責收出養的兒童福利聯盟責任很大。議員簡舒培今天再踢爆，北市精進計畫要推保母回流訓練，但北市府的托育人員在職訓練，竟然到目前還是由兒盟辦，質疑北市府請鬼抓藥單？球員兼裁判？北市社會局回應，兒盟辦收出養業務與托育服務業務，屬於不同部門單位。

北市社會局表示，對於托育人員在職訓練仍由兒盟承辦，因兒盟辦理收出養業務與托育服務業務，屬於不同部門單位。在職訓練部分，兒盟是提供課程安排等庶務行政工作，實際授課仍是聘請專業講師，師資均符合中央托育人員在職訓練課程實施計畫規定定遴聘。

由於兒盟也擔任北市育兒資源培力中心的leader，也在北市托育制度管理委員會、福利制度委員會、兒少福利促進委員會擔任委員一事。社會局說，育培中心是以政府採購法招標委託兒福聯盟辦理，社會局依契約進行履約管理及督導；委員會部分，委員會有各類委員，都是參考各委員的意見做成綜合決議，本屆委員期限屆滿後，再行遴選新任委員。

另外，北市也仍有9童由兒盟協助出養，社會局表示，已掌握目前人在北市的待出養童名單及外縣市主責社工人員的聯繫方式，近期除由主責社工前來北市訪視外，北市社工也會支援協助訪視，兒盟9位於保母家等出養，或在收養家庭試養的幼童，均已完成再次訪視。

至於3名安置在北市保母家的幼童，將比照寄養家庭訪視頻率，定期每月由居托中心社工邀請外縣市主責社工與兒盟收出養社工三方共訪，橫向聯繫共同守護出養童。