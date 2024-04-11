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板橋浮洲都計廠家批被騙簽字 經發局：增設專案服務櫃台

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
經發局表示，針對前2年訪視期間拒訪或大門深鎖業者，即日起已在市府3樓經發局工商登記科開設「浮洲整開區未登記工廠諮詢專案服務櫃檯」。圖／新北市經發局提供
經發局表示，針對前2年訪視期間拒訪或大門深鎖業者，即日起已在市府3樓經發局工商登記科開設「浮洲整開區未登記工廠諮詢專案服務櫃檯」。圖／新北市經發局提供

新北市板橋浮洲都市計畫區個案變更案，要在2處基地建2055戶與301戶社宅，有業者痛批「經發局產專區未安置好，就用騙的叫他們簽字，很多人沒被訪視到」。經發局今表示，目前排除非屬工廠性質的廠家，板橋浮洲整體開發地區共訪視196家工廠，已有61家業者表達願意搬遷或配合進駐到產專區。

經發局長何怡明表示，過往2年間經發局積極調查區內工廠安遷需求，惟因疫情影響，且多為未登記工廠，許多廠家低調拒訪或大門深鎖（3次登門拜訪未果）。

何怡明表示，為配合執行板橋浮洲地區都市計畫，經發局即日起加派人力積極再行訪查，彙整所有廠戶需求並給予協助。其中，針對前2年訪視期間拒訪或大門深鎖業者，即日起已在市府3樓經發局工商登記科開設「浮洲整開區未登記工廠諮詢專案服務櫃台」提供業者主動前往諮詢。

為便利廠戶就近提出需求，經發局也主動協調區公所整合工廠密度最高的的華中里、浮洲里及大安里(如下表)提供場所，增設「浮洲整開區未登記工廠專案前進辦公室」，由經發局專業人員駐點服務，希望以專案、專人、專櫃等多元諮詢服務，於第一時間掌握廠戶安遷意見，在全面彙整需求及意願後，將於4月17日再次召開「浮洲整開區未登記工廠專案說明會」。

經發局表示，板橋浮洲地區都市計畫作業目前尚於內政部審議中，未來完成都市計畫法定程序後，還有應辦區段徵收作業所需的法定審查作業，預估審查時程約需3至5年，之後才會進入區段徵收的工程施作。

區段徵收 新北 社宅 都市計畫

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