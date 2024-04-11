「餐飲衛生評核」未落實議員批 北巿衛生局：9月前完成稽查

寶林茶室食物中毒事件引起各界關注，台北市長蔣萬安今針對該事件專案報告，議員何孟樺質疑，北市將中央「餐飲衛生管理分級評核制度」納入自治條例成為稽查項目，卻未落實稽查，才會導致憾事發生，呼籲應落實法規將未稽查餐廳加強稽查。蔣表示，會盡快安排人力，加強稽查。陳彥元說，會規畫有限人立下如何加速稽查，希望9月以前稽查完成。

何孟樺指出，中央從2010年開始提出了「餐飲衛生管理分級評核制度」，2016年北市更把這個制度列入「食安自治條例」第11條，強制要求經衛生局公告類別或規模的食品業者應評核，衛生局陸續公告了15類業別必須評核，其中就包括「百貨公司餐飲櫃位業者」。

何孟樺說，除了百貨公司外，其他規範包含販賣食物高中合作社在2018年就列入必須評核項目，至今公立高中31家裡面卻僅有11家有評核；米其林餐廳在2020年列入必須評核項目，2022年台北市有35家奪得米其林星，卻只有17家通過評核；大專校院的餐廳在2021年列入必須評核項目，但台北市立大學的7家餐廳卻沒有一家評核，要求北市府必須盡快落實稽查。

何孟樺說，寶林茶室所在的信義A13共有39家餐飲業者，但經她對照通過評核的名單，卻發現竟然只有5家有評核，寶林茶室近3年來未評核，如果一直以來都有遵照規定執行餐飲衛生管理分級評核制度，很多問題就不會發生。

衛生局長陳彥元說，寶林在2020年初才開店，接下來遇到疫情，未來也會加強稽查，希望9月以前完成。蔣萬安也允諾，會增加人力來加快稽查速度。