剴剴案後繼續由兒盟訓練保姆 議員砲轟北市府請鬼抓藥單

一歲童剴剴遭凌虐致死，外界認為，負責收出養的兒童福利聯盟責任很大，保母管理遭千夫所指。市長蔣萬安事件後提出七加一精進計畫，民進黨議員簡舒培今天踢爆，精進計畫提出要推動保母回流訓練，但北市府的托育人員在職訓練，竟然到目前，還是由兒盟辦，質疑北市府請鬼抓藥單？球員兼裁配？蔣萬安說，是委託機關，會來調整。

蔣萬安今天赴議會針對剴剴案的專案報告。民進黨議員簡舒培今踢爆，目前北市府的保姆在職訓練，到現在還在委託兒童福利聯盟辦理，從2012年辦到現在，甚至重大兒虐案發生後，北市府還給兒盟辦，台北市的精進計畫在哪裡？問蔣萬安可以接受嗎？連一個出養社工都管不好的兒盟，能負責北市的托育人員在職訓練？

另外，簡舒培也質疑，除了托育人員的在職訓練，兒盟也擔任育兒資源培力中心的leader，擔任托育制度管理委員會、福利制度委員會、兒少福利促進委員會委員委員，北市府該不該檢討？蔣萬安回應，北市府會來檢討。

簡舒培也質疑，台北市的訪視人員有沒有失職？去年9月26日訪視時為何沒有發現剴剴頭上的瘀青？還有保母的妹妹聯合托育，訪視人員也知道，為何沒有處罰？還有中央即將在4月底實施未來收出養在地方辦理，還需要三方共訪？要求北市府後續檢討。