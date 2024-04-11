北市未辦繼承土地超過30個大巨蛋 現值779億元
台北市地政局今天表示，全市未辦繼承的土地面積範圍超過30個台北大巨蛋，依公告土地現值計算達新台幣779億元，呼籲繼承人盡快到地政事務所申辦登記。
地政局發布新聞資料指出，今年度公告逾期未辦繼承登記被繼承人共723人，土地2467筆、建物576棟，依113年公告土地現值計算逾153億元。
地政局表示，統計至今年3月25日止，台北市因逾期未辦繼承登記被列冊管理土地有1萬9656筆、建物2477棟，土地面積逾311公頃，範圍超過30個台北大巨蛋，依113年公告土地現值計算達779億元。
地政局指出，遺產繼承無性別差異，男女均有繼承權，依土地法規定，不動產所有權人死亡後，繼承人應於6個月內申辦繼承登記。
地政局表示，若超過1年未辦理繼承登記不動產，地政機關定期每年4月1日至6月30日辦理公告，公告期間仍可申請登記，期滿後開始列冊管理；列冊管理滿15年仍未申辦繼承登記不動產，將移給財政部國有財產署公開標售，為保障自身權益，呼籲民眾速洽地政事務所申辦繼承登記。
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