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寶林案未帶回「嫌疑食品」議員促超前修法蔣萬安允研議

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左），右為台北市社會局長姚淑文。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（左），右為台北市社會局長姚淑文。記者林俊良／攝影

寶林茶室食物中毒案已釀2死，台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告，民眾黨議員陳宥丞質疑，正因「嫌疑食品」沒有明確定義，導致食物中毒案調查困難，要求北市府應該超前中央，先訂SOP或參考辦法、自治條例，蔣萬安說，會來研議，議員也要求1個月內研議。

北市衛生局長陳彥元也表示，會依照議員的建議，好好研議看看，其實北市府邀專家學者會議時，也有討論到。

寶林茶室食物中毒案已釀成2死，造成多人通報食物中毒，議員陳宥丞說，嫌疑食品定義，及要不要稽查時就查扣，應該要有明確的定義及修法，避免未來還要來亡羊補牢及不同縣市認定，蔣萬安表示，市府都有給中央建議。

陳宥丞說， 如果嫌疑食品中央不定義清楚，嫌疑食品未來如何採驗？要求蔣萬安「中央不做、你要做」，因食安法沒有針對嫌疑食品定義，能不能北市府先訂SOP或參考辦法送到議會，或訂定自治條例，一個月內提到台北市議會，北市應該成為楷模，不要再發生類似的事情。

蔣萬安表示，北市府包括勒令停業等，市府也是超前中央，會用最嚴謹的標準，議員的建議，北市府會來研議。

另外，目前外送夯，陳宥丞也質疑，若外送餐點出了狀況如何保障？尤其許多業者叫做雲端廚房，可能沒有在強制投保範圍？認為現在的法規採驗及保險已經不合時宜，要求一個月內研議檢視，蔣萬安，未來會針對新興的雲端廚餘，來進行相關檢視。

蔣萬安 食物中毒

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