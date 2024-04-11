蔣萬安赴議會 針對寶林食安、剴剴兒虐案專案報告

台北市長蔣萬安上午赴台北市議會就「寶林食安事件、剴剴兒虐案」進行專案報告。

蔣萬安專案報告書提到，目前仍有60位兒童實際住北市並接受出養服務，另有1位實際住新北並由北市社會局服務的個案。不過根據蔣萬安的報告書，目前這61位出養兒少中，仍有9位是委由兒福聯盟進行出養服務，其中3位是由保姆來照顧，6位收養家庭試養中。

蔣萬安報告時也再度向剴剴及愛他的人道歉，蔣萬安表示剴剴的離世沒有一個人不遺憾，「我們絕對不推卸責任，我是三個孩子的父親，很清楚讓孩子平安長大是每一個父母的心願，會好好接住」，會盡一切努力，讓需要照顧的孩子，不被落下，會共同面對問題、解決問題。

國民黨北市議員柳采葳質詢時指出，3月26日已知有4案例，衛福部卻不願查扣食材？蔣萬安答詢說「第一時間，他們是不願意」，另外柳采葳爆料北市下令台北寶林分店勒令停業時還接到中央關切電話「為什麼要做這麼絕」，蔣萬安也證實此事。蔣萬安說，3月24日一接獲通知就到現場稽查，當時不知道個案死亡，也不符合中央食物中毒定義，現場關鍵是要找出同一批食餘食材，當時都沒有，事後來看，台灣從未見過邦克列酸，所以3月24日當天，不只是現場稽查，當時盡力採集生物跡證，才串起寶林和受害者直接關聯證據。