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板橋浮洲工廠安置計畫 業者批「用騙的」

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
前晚浮洲都市計畫說明會討論熱烈，聚焦如何進行、地主權利如何維護及廠商安置計畫等議題。記者張曼蘋／攝影
前晚浮洲都市計畫說明會討論熱烈，聚焦如何進行、地主權利如何維護及廠商安置計畫等議題。記者張曼蘋／攝影

新北板橋浮洲都市計畫區個案變更案去年10月報內政部審議，有上百家工廠等待安置計畫，民代前晚安排市府及居民開說明會，城鄉局預估明年下半年完成審議，整個浮洲都市計畫拆遷完成要10年。有業者批「經發局沒把廠商安置好，竟用騙的方式要求簽字，很多人沒被訪視到。」經發局會後解釋，有些大門深鎖未聯絡上，本月會再聯繫。

城鄉局審議科長許仁成說，浮洲都市計畫規畫約5公頃產業專用區，計畫區北側設置2.75公頃第一種產業專用區，供安置現有廠商為主，另配合新北產業發展策略，計畫區東南側（臨遠東通訊園區）設置2.26公頃第二種產業專用區，以發展高端服務產業及商辦使用為主。

許仁成表示，預估明年下半年完成內政部審議，後續還要定案、再辦公展，待都市計畫通過後，再加上區段徵收等程序後，過程約6年會開始進入工程，加上拆遷期約4年，預估整個浮洲都市計畫拆遷完畢要10年。

因應浮洲都市計畫區個案變更案，市府設有工廠搬遷輔導團，會議上有工廠業者反映未被妥善安置，也質疑「經發局產專區未安置好，想用騙的方式要求簽字」。

經發局工業發展科長陳志賓當下未多作回應。會後，陳志賓解釋，過去2年確實有做工廠訪視，有些工廠拒絕受訪、有些是大門深鎖，會持續與廠商確認需求，預計4月24日開媒合說明會。

市議員黃淑君表示，經發局去年底曾回覆公文指出，都市計畫產業專用區配置部分，5公頃產專區中的北側2.7公頃「以輔導當地廠商合法經營為目標」，希望經發局能履行承諾。

新北 產業專用區 都市計畫

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