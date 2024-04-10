京華城改建案「多給5585坪容積」 藍綠籲蔣萬安重新談判討回

京華城改建案自創項目多給5585坪容積獎勵，北市府遭監院糾正。北市藍綠議員認為市府應重新與威京集團談判，並沙盤推演討回容積。台北市長蔣萬安表示，一切配合檢調。

台北市政府在前台北市長柯文哲任內，核定京華城原址細部計畫修訂案，自創「韌性城市貢獻」等核給20%容積獎勵，給予約5585坪容積樓地板面積，逾越上位法規容積率上限，北市府遭監察院糾正。

蔣萬安今天率市政團隊至議會進行施政報告並備詢，民進黨北市議員顏若芳、林亮君及國民黨北市議員游淑慧都質詢此事。

林亮君表示，京華城不是都更、是改建，且須符合都市計畫法、北市都市計畫自治條例、北市土地使用分區管制自治條例等，結果京華城透過韌性城市、智慧城市、宜居城市等獎勵措施，加上自購的容積轉移，讓整體容積達到840%，監察院認為都發局在針對容積獎勵的提案、審議及核定上有重大缺失，詢問蔣萬安覺得合不合理。

蔣萬安答詢指出，監察院對於適用法規有疑慮，北市都配合監察院、依法辦理。

林亮君質疑，蔣萬安先前總質詢時就直說覺得不合理、還說要通案原則檢討，為何現在卻不敢回答。

顏若芳指出，北市府一直以對價關係等說法幫京華城解套，但監察院報告已經講明違規，不知道蔣萬安的「依法」可不可信。

林亮君表示，就連前台北市長郝龍斌都公開指稱此案大有問題，如果蔣萬安也覺得不合理，態度與具體作為是什麼，是要送檢調、行政調查還是送政風處，以及要不要再重新與威京集團談判。

蔣萬安指出，檢調已主動來調資料，需要什麼，北市府都配合，資料、公文、會議紀錄等全面提供。

游淑慧表示，不要再說配合監察院，因為監察院報告已經明確指出就是有重大違失，但是那些多給的容積，京華城已經蓋得差不多，現在要想的是如何把那些樓地板面積討回來，例如公益捐贈或是代金補償。

她指出，在監察院糾正北市府的新聞發出後，她就問過都發局一些名詞的法源依據，結果都是創設出來的，她建議法務局現在就要沙盤推演，以應對討回容積及相關違法或行政瑕疵。