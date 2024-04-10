侯友宜接班人受矚 綠議員問是否選新北市長？李四川：講「這3字」就考慮

新北市長侯友宜兩任屆滿、卸任後的交棒問題受到關注，藍軍被點名人選包括新北市副市長劉和然 以及人稱「川伯」的台北市副市長李四川。李四川下午與市長蔣萬安赴市議會施政報告時，民進黨議員洪健益問李四川「會選新北市長嗎？」李四川開玩笑說「如果你現在講『我挺你』我就考慮」。

洪健益質詢蔣萬安前，先請李四川上台，他問說，很好奇川伯會選新北市長嗎？李四川說，這是考古題，已經講好幾次了，答案也講過。

洪健益又問，「但黃國昌把你當假想敵」？李四川說，那是他的問題；洪健益表示，如果民進黨沒人選「我挺你」 李四川笑說，「如果你現在講『我挺你』我就考慮」。洪健益也說，「我會挺川伯、你考慮清楚」。