快訊

上「夜夜秀」爆黃子佼拍少女裸照被消音 吳宗憲證實了

背包有證件！太魯閣砂卡礑第5具遺體尋獲 游家5口回家了

幕後／為何會有馬習二會？馬英九想站在歷史高度 為台灣人發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜接班人受矚 綠議員問是否選新北市長？李四川：講「這3字」就考慮

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川(右)下午與市長蔣萬安赴市議會施政報告時上台答詢。記者楊正海／攝影
台北市副市長李四川(右)下午與市長蔣萬安赴市議會施政報告時上台答詢。記者楊正海／攝影

新北市長侯友宜兩任屆滿、卸任後的交棒問題受到關注，藍軍被點名人選包括新北市副市長劉和然　以及人稱「川伯」的台北市副市長李四川。李四川下午與市長蔣萬安赴市議會施政報告時，民進黨議員洪健益問李四川「會選新北市長嗎？」李四川開玩笑說「如果你現在講『我挺你』我就考慮」。

洪健益質詢蔣萬安前，先請李四川上台，他問說，很好奇川伯會選新北市長嗎？李四川說，這是考古題，已經講好幾次了，答案也講過。

洪健益又問，「但黃國昌把你當假想敵」？李四川說，那是他的問題；洪健益表示，如果民進黨沒人選「我挺你」 李四川笑說，「如果你現在講『我挺你』我就考慮」。洪健益也說，「我會挺川伯、你考慮清楚」。

侯友宜 新北 李四川 洪健益 蔣萬安

延伸閱讀

工人作家點出南機場都更糾結 最強鐵槌李四川來留言了

北市都更8箭里長問1樓違建能退場？釣出李四川親回

李四川曝0403地震太巧合 發警語「災害總在忘記中來臨」

雙北副手李四川劉和然新北2026大熱門 蔣萬安用4字分析

相關新聞

侯友宜接班人受矚 綠議員問是否選新北市長？李四川：講「這3字」就考慮

新北市長侯友宜兩任屆滿、卸任後的交棒問題受到關注，藍軍被點名人選包括新北市副市長劉和然　以及人稱「川伯」的台北市副市長李...

影／林佳龍選北市長「蔣萬安會笑出來？」本人反應曝光了

準總統賴清德首批人事宣布，交通部前部長林佳龍沒在這波人事名單內，外界認為，未來林佳龍選北市長可能性高，國民黨立委徐巧芯酸...

北士科爭議遭猛攻…綠議員控「柯規蔣隨」 蔣萬安怒：別把沒講過的話塞我嘴裡

北投士林科技園區T17、T18地上權爭議，北市議員林延鳳直指是圖利新光人壽、吳欣盈家族，質詢時要求台北市長蔣萬安，新壽應...

面臨大缺「公」時代？北市府缺工7千多人 蔣萬安：續請中央協助

台北市長蔣萬安今天赴議會施政報告第二天，民眾黨議員陳宥丞質詢近期台北市從濃煙大火惡臭、剴剴案、寶林食物中毒、花蓮強震房屋...

神奈川「日華親善議員」將訪台 4月23日赴新北議會踢足球交流

新北市議會指出，日本神奈川縣議會日華親善議員連盟會長松田良昭23日將率團訪新北市議會，雙方將首次安排議員進行足球友誼賽，...

獲得新「龜」屬 ！臺北動物園收容龜 4月9日將出發前往歐洲

臺北市立動物園「野生動物收容中心」歷時2年的跨國溝通協調後，共計9種、41隻保育龜類，在4月9日出發前往歐洲動物園，透過國際合作維持族群數量…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。