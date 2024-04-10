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身障者也能瘋媽祖！智慧科技沉浸式體驗 把遶境場景帶進八里愛心教養院

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片為八里教養院生體驗科技輔具，新北市政府提供
照片為八里教養院生體驗科技輔具，新北市政府提供

被譽為「世界三大宗教活動」之一的「大甲媽祖遶境」每年都會吸引數十萬計信眾跟隨，為求得媽祖庇佑，但因為人潮擁擠，使得行動不便身障者需克服重重障礙才得以參加。為讓「八里愛心教養院」院生也能參與這場宗教盛宴，教養院治療師活用智慧科技，打造沉浸式感官體驗，把遶境場景帶進院內，一圓院生瘋媽祖夢想。

新北市立八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，每到大甲媽祖遶境時，院生小軒總是羨慕地看著新聞畫面，希望有朝一日也能參與遶境活動，向媽祖祈求家人們能身體健康、平安喜樂。小軒14歲時因罹患極重度腦性麻痺而住進教養院，因長年在教養院，乖巧的小軒常惦記著家中父母親，擔心日漸年邁的父母因為工作需要耗費大量體力，要長時間彎著腰、伏在地上做地板工程，因此每當從新聞上看到大甲媽祖遶境時，便總希望能向媽祖祈求家人平安健康。

八里愛心教養院治療師聽聞小軒的夢想後，便想到可以利用科技輔具，打造一場「媽祖遶境沉浸式體驗」，以激光投影機將媽祖遶境直播投射於牆面上，再輔以環繞喇叭播放信眾歡騰聲及鑼鼓聲，並藉由輔具「全身垂直輪椅律動機」讓院生就像真的跟著影片中的遶境隊伍前進，體驗遶境時媽祖鑾轎的晃動，此外，治療師還點上線香，讓院生們更身歷其境，感受媽祖慈暉的庇佑，同時介紹著媽祖信仰由來，讓院生了解遶境文化起源。

聚傳媒

八里 大甲媽祖 愛心 治療師 身障者 遶境

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