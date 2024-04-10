竹圍通檢小組決議2處維持原計畫 公園用地增2.1公頃

新北市城鄉局預計解編淡水竹圍8.16公頃公保地，但居民反彈市府將部分公園用地變更成住宅區、保護區，減少民眾可使用綠地，本末倒置。城鄉局昨開第4次專案小組決議，公兒6用地剔除整開範圍，公5維持原計畫。城鄉局說，接納民眾陳情剔除或維持原計畫，但這些用地開闢不會是市府首要目標，會先開闢取得過半的用地。

淡水竹圍、紅樹林地區鄰近台北市，是淡水區除淡海新市鎮外，人口淡水區排名前幾名區域約5萬多人，加上竹圍、紅樹林地區腹地多丘陵，人口集中在平地，密度更高。現有公園9處僅1.85公頃，平均1人僅0.1坪綠地，城鄉局去年提出竹圍地區公設用地通檢，民眾反對公兒6、公兒8、公7等公園用地變更成住宅區，公5與公12變為保護區，減少民眾可使用綠地本末倒置。

城鄉局昨開第4次專案小組決議，公兒6用地剔除整開範圍，維持原計畫分區，未來可透過容移、價購取得用地開闢成公園，其中這次通檢公園用地中，面積最大的公5維持原公園用地，兩處可為竹圍地區增加2.1公頃可用綠地。

議員鄭宇恩說，城鄉局原本擬定的草案，使竹圍地區公園用地從5.58公頃驟減至0.82公頃，都市計畫區範圍內公園綠地面積只剩下1.24%，過去多次質疑市府將好開闢的公園用地變成住宅區，保留不好開闢的公園用地，好在這次專案小組決議將剔除公兒6用地、公5用地也將維持原公園用地。

城鄉局回應，專案小組審查接受部分民眾意見，透過公設專通5項公保地處理原則，包括公有地超過50％可維持原計畫、已容移土地且納入重劃範圍、變更為保護區者因陳情等可維持原計畫，因此剔除公兒2、公兒4、公兒6重劃範圍，公5維持原公園用地，未來排除公保地解編的地主，想辦容移或移轉時就不用繳稅，對地主來說較公平，不過這些用地現階段不會是市府優先取得用地、開闢的目標，會優先開闢取得過半的用地。