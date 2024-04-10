吊車修震損水塔 北市警：當日申請就核准

0403花蓮大地震，造成不少大樓、住家水塔受損，面臨停水之苦。北市議員曾獻瑩最近也接獲民眾陳情，有住戶原本約好吊車、水塔廠商周五要修水塔，卻被要求臨時道路使用，必須在七天前提出申請，讓民眾質疑，災後復原應變不合理。北市警局交通大隊回應，天災造成的緊急案例，不受申請時間限制，當日申請就會核准。

北市議員曾獻瑩說，這次地震造成台北市多處水塔等用水設施毀損，許多民眾因為住家水塔倒下毀損，必須更換，就有居民原本約好吊車、水塔廠商維修，約好12號施作，但正要申請臨時道路使用來修水塔時，卻被告知，臨時道路使用申請要前七天提出，讓住戶不禁抱怨，怎麼可能等這麼多天無水可用。

曾獻瑩向警察局調閱資料也發現，連假後第一天上班日，市警局為了吊掛水塔申請臨時道路使用就有8件，他認為，災後吊車已一車難求，還要預先七天前提出，簡直是雪上加霜、延宕災後復原的腳步，接下來一定還會陸續有民眾提出申請，要求應開放民眾以緊急方式申請，讓民眾生活用水能夠盡早恢復正常。

交通大隊回應，依照「臨時使用道路作業要點」第三點第一項但書規定，若是因天然災害導致緊急性案件，不受前七天申請限制，各分局針對民眾災後復原的臨時道路使用申請，將以當日緊急申請方式，不受7天前限制。