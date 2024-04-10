老街辦法擬廢 地方憂深坑、三峽變味

新北市城鄉局4月3日預告廢止實施11年的老街管理維護辦法，引發深坑、三峽老街管委會反彈，質疑城鄉局未與地方溝通，憂心廢止辦法後管委會約束力下降，老街風貌恐遭破壞。城鄉局說，考量辦法不應疊床架屋，才會預告廢止，現正公開閱覽中，尚未完成廢止程序，會聽取意見。

三峽、深坑老街是新北頗具盛名的老街，市府2013年公告實施「老街管理維護辦法」，授權居民成立管理自治組織，維護管理老街設施、環境等。目前僅適用市有地較多的三峽、深坑老街。

新北市商圈聯合發展協會理事長、深坑里長黃建強說，他曾任2屆深坑商圈理事長、老街管委會主委，深知若廢止辦法，管委會對風貌管制將失去約束力，例如深坑老街有統一招牌、遮陽棚樣式，未來可能亂成一團。

三峽老街管委會主委陳兆昇大吐苦水說，父親陳瑞穗是老街保存發起人，好不容易透過老街管護辦法催生管委會，費心維持老街風貌。三峽老街屋主多不住當地，幾乎出租給外來店家，造成商圈與管委會立場歧異。

三峽民權老街商圈發展協會理事長林豐斌說，之前三峽老街管委會、協會人員大多重疊，如今兩邊主導者不同衍生諸多矛盾。林指出，三峽現有7成店家是外來業者，房東不住老街，質疑管委會去年6月沒公告會員招募訊息，部分所有權人、業者想加入會員遭阻，損害權利，他帶頭連署，約7成店家及房東簽署要廢管委會。

城鄉局否認廢止一事與商圈、管委會紛爭有關，純粹考量制度不應疊床架屋，廢止辦法正在公開閱覽，也會聽取地方聲音。