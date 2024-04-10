聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣萬安施政報告／綠杯葛 白砲轟 藍回嗆作秀

聯合報／ 記者鍾維軒林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（右）昨赴議會施政報告，民進黨議員拿出字牌高喊「國民黨棄民主、顧幼主」；國民黨議員反擊舉「快開會、別作秀」，雙方吵成一團，坐在備詢席的蔣萬安面無表情。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（右）昨赴議會施政報告，民進黨議員拿出字牌高喊「國民黨棄民主、顧幼主」；國民黨議員反擊舉「快開會、別作秀」，雙方吵成一團，坐在備詢席的蔣萬安面無表情。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安昨天赴議會施政報告，綠白黨團齊批「台北不安」，民進黨團以程序發言和權宜問題杯葛近1.5小時；民眾黨團也批蔣市府蜜月期結束、有效期限快到期；國民黨團回嗆「別作秀」，藍綠白激烈對峙。

北市議會原本下午2時安排蔣萬安施政報告，但民進黨團總召許家蓓等人先以權宜問題杯葛，批臨時會國民黨議員多不在現場導致技術性流會，市民都看在眼裡；民眾黨團接力批蔣，民進黨團緊接著程序發言，蔣在現場枯坐，直到3時25分才能上台報告。

民進黨團副總召林延鳳說，蔣萬安大事做不好、小事管不了，只當公親不當事主；蔣就職周年承諾把北市打造為安全之都，但近日食安、虐童、台智光、地震災損4大案處理慢半拍，連全中運賽事都處理不好，呼籲蔣拿出效率做好台北市政，不然只是沒有靈魂、長得比較好看的稻草人。

民進黨議員接著舉出「國民黨棄民主、顧幼主」手牌在蔣萬安面前喊口號；國民黨議員也不甘示弱，拿出「快開會、別作秀」手牌反制，議長戴錫欽見狀裁定休息5分鐘。

民眾黨議員黃瀞瑩說，「台北萬安」是蔣萬安給市民的承諾，但最近台北市民食物不安、孩童不安，勞動不安、家長也不安。黨團總召陳宥丞批施政報告書跟上次相似度高達52％，代表蔣漫不經心，照本宣科。

綠白議員輪番送「禮」給蔣萬安，民眾黨團原本要送蔣萬安一顆「石敢當」，鎮住市政不安，不過石頭太重，改送平安符；民進黨議員陳怡君代立委王世堅送「沒有傘的孩子」一圖給蔣萬安，國民黨議員游淑慧酸陳「自己要質詢什麼都不知道，還要去問王世堅？」陳爆氣反擊游「都選輸了，還在哪邊吵？」兩名議員爆口角。

國民黨議員汪志冰拿出「要監督、反口水」手牌要民進黨議員快開會。同黨議員鍾沛君說，若要監督，就應該要讓蔣萬安趕快上台報告，怎麼杯葛這麼久？還是覺得「3分鐘的作秀比較重要？」國民黨團尊重民眾、民進黨團，已在明、後天加開2場專案報告。

民進黨 蔣萬安 議員

延伸閱讀

蔣萬安允諾 北市府不與捲入性犯罪藝人合作

北市發函台智光終止106年合約 蔣萬安：將重議價

議員問中國樂團回春丹風波 蔣萬安允不被吃豆腐

批北市府索資黑箱作業 苗博雅怒退空白資料給蔣萬安

相關新聞

吊車修震損水塔 北市警：當日申請就核准

0403花蓮大地震，造成不少大樓、住家水塔受損，面臨停水之苦。北市議員曾獻瑩最近也接獲民眾陳情，有住戶原本約好吊車、水塔...

剴剴案補救 跨縣市出養3方共訪

台北市長蔣萬安昨天赴議會施政報告，藍綠白聚焦虐童、台智光案、食安等議題。綠營要求蔣萬安再為剴剴案道歉，蔣馬上說，「我再度...

蔣萬安施政報告／綠杯葛 白砲轟 藍回嗆作秀

台北市長蔣萬安昨天赴議會施政報告，綠白黨團齊批「台北不安」，民進黨團以程序發言和權宜問題杯葛近1.5小時；民眾黨團也批蔣...

捷運北環段衝擊精密產業 廠商抗議

捷運北環段正如火如荼動工，環狀線新北產業園區捷運出土段受害廠戶自救會昨不僅登報抗議，更舉行「祈福伸冤法會」，在五工路發起...

新北環狀線接駁車增班 人潮緩解

新北捷運環狀線鋼箱梁在0403地震中毀損，列車在板新站到橋和站之間停駛，前天板橋轉運站湧入通勤族要搭接駁公車，場面一度混...

南機場公寓都更 住戶怕又有地震

0403花蓮大地震導致逾60年屋齡的台北市南機場公寓遭波及，北市府加速公辦都更，居民昨在說明會上憂心地說，如今牆面、支柱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。