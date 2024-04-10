蔣萬安施政報告／綠杯葛 白砲轟 藍回嗆作秀

台北市長蔣萬安昨天赴議會施政報告，綠白黨團齊批「台北不安」，民進黨團以程序發言和權宜問題杯葛近1.5小時；民眾黨團也批蔣市府蜜月期結束、有效期限快到期；國民黨團回嗆「別作秀」，藍綠白激烈對峙。

北市議會原本下午2時安排蔣萬安施政報告，但民進黨團總召許家蓓等人先以權宜問題杯葛，批臨時會國民黨議員多不在現場導致技術性流會，市民都看在眼裡；民眾黨團接力批蔣，民進黨團緊接著程序發言，蔣在現場枯坐，直到3時25分才能上台報告。

民進黨團副總召林延鳳說，蔣萬安大事做不好、小事管不了，只當公親不當事主；蔣就職周年承諾把北市打造為安全之都，但近日食安、虐童、台智光、地震災損4大案處理慢半拍，連全中運賽事都處理不好，呼籲蔣拿出效率做好台北市政，不然只是沒有靈魂、長得比較好看的稻草人。

民進黨議員接著舉出「國民黨棄民主、顧幼主」手牌在蔣萬安面前喊口號；國民黨議員也不甘示弱，拿出「快開會、別作秀」手牌反制，議長戴錫欽見狀裁定休息5分鐘。

民眾黨議員黃瀞瑩說，「台北萬安」是蔣萬安給市民的承諾，但最近台北市民食物不安、孩童不安，勞動不安、家長也不安。黨團總召陳宥丞批施政報告書跟上次相似度高達52％，代表蔣漫不經心，照本宣科。

綠白議員輪番送「禮」給蔣萬安，民眾黨團原本要送蔣萬安一顆「石敢當」，鎮住市政不安，不過石頭太重，改送平安符；民進黨議員陳怡君代立委王世堅送「沒有傘的孩子」一圖給蔣萬安，國民黨議員游淑慧酸陳「自己要質詢什麼都不知道，還要去問王世堅？」陳爆氣反擊游「都選輸了，還在哪邊吵？」兩名議員爆口角。

國民黨議員汪志冰拿出「要監督、反口水」手牌要民進黨議員快開會。同黨議員鍾沛君說，若要監督，就應該要讓蔣萬安趕快上台報告，怎麼杯葛這麼久？還是覺得「3分鐘的作秀比較重要？」國民黨團尊重民眾、民進黨團，已在明、後天加開2場專案報告。