剴剴案補救 跨縣市出養3方共訪

台北市長蔣萬安昨天赴議會施政報告，藍綠白聚焦虐童、台智光案、食安等議題。綠營要求蔣萬安再為剴剴案道歉，蔣馬上說，「我再度向剴剴、家屬及愛他的人表達深深歉意」，他強調已經啟動跨縣市出養前的三方共訪、並增聘85名訪視人力；另對台北市近期食安事件，蔣萬安也承諾研議調整食物中毒業者的停業門檻。

蔣萬安新會期施政報告首日，國民黨議員鍾沛君、王閔生、洪婉臻等質詢虐童案後續，對於市府將增加社工訪視頻率，一年4次增至6次，人力是否足夠？蔣表示，會先增加85名訪視員；社會局長姚淑文說，已請委託單位評估更好起薪與招聘人力，今年會增加500萬元經費，由二備金支應。

蔣萬安說，為提高訪視品質，市府只要有跨縣市出養前的案子，一律落實三方共訪機制。鍾沛君、王閔生認為，以剴剴案為例，保母故意以確診拖延訪視，如對方藉口拒訪，增加訪視頻率也沒轍；蔣說，所以除增加訪視頻率，三方共訪也相當重要，可讓訪視的量質提高。

議員林世宗則聚焦台智光案，他說，蔣萬安的施政報告書內容隻字未提台智光案，是「不敢面對、還是另有隱情？」蔣秒回「完全沒有」，並強調已發函台智光要求即刻解約，接下來也會追查，一定除惡務盡。林世宗也送上柯文哲任內的鏟子給蔣，盼「鏟奸除惡」。

至於寶林茶室食物中毒案等食安連環爆，近期又有王品集團、八方雲集分店疑似食物中毒案，議員柳采葳質疑，台北市近期發生5起重大食安，市府應研議加大力道，甚至公開常有食安問題的店家黑名單。北市衛生局長陳彥元說，要揭露必須證據力夠，也要考量揭露到什麼程度。

蔣萬安說，未來若第一時間發現違規，可以討論是否強度處理加大，包括罰鍰或停業等，至於是否下修食物中毒業者的停業門檻，可能密度不必達6人，只要達2人、3人等，可以來討論修正門檻。