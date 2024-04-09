侯友宜行動治理前進北海岸 金山區里長們關切金青活化

新北市長侯友宜行動治理今天前往萬里、金山區與里長座談。行政院已核定台62線萬瑞快速道路從基隆七堵路段延伸到萬、金工程，侯友宜表示，市府全力配合中央紓解交通問題；金山里長們促請活化金山青年活動中心資產，財政局說尚無法設游泳池，公務需求可借用停車場。

侯友宜今天先到萬里區公所與里長座談。萬里里長王傑倫提案促請改建萬里零售市場，多出的空間可設運動中心、停車場。經濟發展局回應，去年委託顧問公司進行萬里市場都市更新評估，財務試算效益不佳，較不具開發可行性。

侯友宜一行人接著轉往金山區公所，再次討論金山全體里長提案，希望活化金青活動中心土地，規畫提供金山區民使用的游泳池，以及民眾前往鄰近公墓、納骨塔的停車場。

財政局表示，金青先前開設溫泉健身館營運，後來被不當黨產處理委員會處分決議，建物移轉為國有資產。市府雖持有土地，但無法逕自規畫設立游泳池。至於停車問題，如果公所因清明掃墓等公務需求，要使用園區部分區域，財政局會配合借用。

體育局說，已發包「金山區溫泉及觀光遊憩設施BOT+ROT前置作業計畫委託專業服務案」可行性評估作業，因游泳池營運成本高，增設游泳池不具財務可行性，未來由財政局整體評估。