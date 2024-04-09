快訊

賴清德政府新團隊準備！明將公布閣揆 內閣「傳聞名單」一覽

幸運兒是你嗎？大樂透頭獎1.8億一注獨得 獎落「這縣市」

相愛10年打工供女友讀書…準新郎婚前竟「失蹤」 結局反轉藏洋蔥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜行動治理前進北海岸 金山區里長們關切金青活化

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜（左一）行動治理今天先前前往萬里、金山區，與兩地里長座談。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（左一）行動治理今天先前前往萬里、金山區，與兩地里長座談。記者邱瑞杰／攝影

新北市長侯友宜行動治理今天前往萬里金山區與里長座談。行政院已核定台62線萬瑞快速道路從基隆七堵路段延伸到萬、金工程，侯友宜表示，市府全力配合中央紓解交通問題；金山里長們促請活化金山青年活動中心資產，財政局說尚無法設游泳池，公務需求可借用停車場。

侯友宜今天先到萬里區公所與里長座談。萬里里長王傑倫提案促請改建萬里零售市場，多出的空間可設運動中心、停車場。經濟發展局回應，去年委託顧問公司進行萬里市場都市更新評估，財務試算效益不佳，較不具開發可行性。

侯友宜一行人接著轉往金山區公所，再次討論金山全體里長提案，希望活化金青活動中心土地，規畫提供金山區民使用的游泳池，以及民眾前往鄰近公墓、納骨塔的停車場。

財政局表示，金青先前開設溫泉健身館營運，後來被不當黨產處理委員會處分決議，建物移轉為國有資產。市府雖持有土地，但無法逕自規畫設立游泳池。至於停車問題，如果公所因清明掃墓等公務需求，要使用園區部分區域，財政局會配合借用。

體育局說，已發包「金山區溫泉及觀光遊憩設施BOT+ROT前置作業計畫委託專業服務案」可行性評估作業，因游泳池營運成本高，增設游泳池不具財務可行性，未來由財政局整體評估。

侯友宜在兩地致詞時，都提到萬金地區聯外道路僅靠台2線基金公路，假日遊客人潮多，經常壅塞，地方提出台62線延伸案，已獲中央核定，優先推動延伸到萬里，感謝中央與地方攜手推動地方建設，新北市各局處會全力來配合，紓解萬金地區交通問題。

新北市長侯友宜行動治理今天先前前往萬里與里長們座談，萬里里長王傑倫促請改建萬里零售市場，多出的空間可設運動中心、停車場。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜行動治理今天先前前往萬里與里長們座談，萬里里長王傑倫促請改建萬里零售市場，多出的空間可設運動中心、停車場。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜行動治理今天先前前往萬里、金山區，與兩地里長座談。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜行動治理今天先前前往萬里、金山區，與兩地里長座談。記者邱瑞杰／攝影

萬里 金山

延伸閱讀

影／地震家毀無處住 土城受災戶含淚求侯友宜幫忙：不然一家子都毀了

花蓮地震新北環狀線位移 侯友宜：耐震6但5級就發生問題要檢討

六都市長最新聲量曝…蔣萬安聲量最高 專家指這點非好事

黃國昌喊不管派誰選「都要攻下新北」 侯友宜僅回一句

相關新聞

北市議員曝八方雲集「黑歷史」 蔣萬安：討論下修停業標準

有民眾到台北市北投公館路上的知名連鎖鍋貼店「八方雲集」用餐，多人出現腹瀉、嘔吐等症狀就醫。台北市長蔣萬安今赴議會施政報告...

南機場公寓都更說明 民憂即時危險 市府卻要住戶按程序來

0403花蓮大地震導致逾60年歷史的北市南機場公寓遭波及，部分建物被貼上紅、黃單，北市府決定加速推動公辦都更，今晚辦說明...

侯友宜行動治理前進北海岸 金山區里長們關切金青活化

新北市長侯友宜行動治理今天前往萬里、金山區與里長座談。行政院已核定台62線萬瑞快速道路從基隆七堵路段延伸到萬、金工程，侯...

籲蔣萬安追查台智光案 議員送柯文哲任內動工鏟盼蔣「鏟奸除惡」

台北市議會開議第二天，由市長蔣萬安進行專案報告，不過內容隻字未提台智光案，民進黨議員林世宗質疑蔣「是不敢面對？還是另有隱...

為剴剴案再道歉 蔣萬安：三方共訪並增聘85名訪視人力

台北市長蔣萬安今天赴議會施政報告，國民黨議員鍾沛君、王閔生、洪婉臻等質詢虐童案後續。蔣萬安今天再度針對剴剴案道歉，蔣表示...

地震水塔破裂吊水塔修復要「7天前申請路權」惹怨 北市交通大隊回應了

4月3日大地震造成各界重創，不少大樓、住家水塔受損面臨停水，但緊接而來清明連假，民眾多日無水可用，昨天上班首日為了吊掛水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。