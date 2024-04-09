螢火蟲季到 新北54處賞螢秘境大公開

新北市農業局指出，因應每年4月至6月螢火蟲發生期，推出「113年度新北市賞螢全攻略」，內容包含全市54處賞螢秘境及各項賞螢遊程，讓民眾可利用攻略安排專屬的賞螢之旅。

農業局發布新聞稿表示，「113年度新北市賞螢全攻略」集結全市54處賞螢秘境資訊，有意參與者可到農業局官方網站免費下載，享受在夜幕中欣賞閃閃流淌各色螢光的體驗。

農業局指出，部分賞螢地點為免費自由參觀，例如雙溪十三層親水園區、平溪老街、坪林親水公園周邊、新店屈尺濕地等，若夜間前往賞螢的民眾需留意自身安全。

若是參加由學校辦理免費導覽行程的民眾，農業局表示，務必聽從導覽人員指示。因螢火蟲喜歡溫暖乾淨無光害的環境，因此賞螢遊客應留意環境衛生，並配合夜間燈火管制，謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則。

新北市農業局長李玟表示，螢火蟲是典型環境指標生物，營造螢火蟲棲地，除能增加整體生物多樣性，也能提供民眾散心與健行場域，歡迎前往新北賞螢秘境，進行季節限定賞螢小旅行。