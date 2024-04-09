北市議員曝八方雲集「黑歷史」 蔣萬安：討論下修停業標準

有民眾到台北市北投公館路上的知名連鎖鍋貼店「八方雲集」用餐，多人出現腹瀉、嘔吐等症狀就醫。台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，國民黨議員柳采葳質疑，近期發生5起重大食安，市府是否應研議加大力道，甚至公開常有食安問題的黑名單？蔣說，未來若第一時間發現有違規，可以討論是否強度處理加大，包括罰鍰或停業等，甚至如果發現有符合食物中毒停業，可能密度不用達6人，只要達2、3人門檻，也可以來討論修正。

蔣萬安今天赴議會施政報告，柳采葳質詢食安議題時表示，最近爆發食安問題的北投公館路上的連鎖鍋貼店八方雲集，早在去年12月就有食安不合格狀況，北市府限期10天內改善，業者也改善，不過這次又發生食安問題。甚至她還發現，這家店也有許多網友留言，指店家惡名昭彰，食安問題前科累累，到現在民眾也還是買得到，議員質疑勒令停業竟有不同標準。

柳也提到，經她調查，發現這個集團從以前就是市府的食安黑名單，過去都有發生不合格的狀況，但類似的食安出包狀況，都是重複不斷發生、惡性循環，業者不合格被，複檢表面上合格後，又出問題，是否業者管理出問題？對市府的稽查人力也是相當大的負擔，質疑食安管理恐出問題。

蔣萬安說，北市府的稽查都是無預警前往店家稽查，針對不合格的都會列管，下次也會再度無預警稽查，如果違規就要求限期改善，不改善就會開罰。

蔣萬安說，對於是否未來第一時間發現有違規就加大處理強度，包括即刻罰鍰或要求停業，這麼強的力道都可以討論，如果發現食安致傷或致死，當然一定會要求勒令停業，甚至有更強的處理；若發現有符合食物中毒停業，可能密度不用達到6人，只要達到2人3人門檻，可以討論修正。

柳采葳今質詢時指出，八方雲集北投公館店2023年12月22日被要求「限期改善」衛生環境、2024年1月12日「複查合格」，結果合格後不到3個月又違規。她質疑北市府的稽查是不是有漏洞，且「八方雲集北投公館店Google評論1星負評也很多，這麼多黑歷史衛生局還能複查合格？」

柳采葳直言，八方雲集北投公館店非單一個案，延平社子店、師大店也都稽查多次不合格，近期爆發食安事件的王品「初瓦」、「嚮辣」近2年也都沒有稽查紀錄，市府都要等到出事了才去查，多間違規店家在稽查合格、改善之間無限循環，根本是在消耗稽查人力。

柳采葳也說，市民應該要有知的權利，若是有食安爭議，是否應該可以有黑名單資訊的揭露。但她發現4月5日衛生局網站「蘇丹紅違規產品查詢專區」竟顯示「資料集設定錯誤」，根本沒辦法查詢，而且文宣上的蘇丹紅專區的QRcode掃描後竟然導向簡體字網站。

北市衛生局長陳彥元說，若要揭露必須證據力要夠，但要揭露到什麼程度，都可以來討論。