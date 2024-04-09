貢寮龍洞街假日必塞 擬拓寬道路人車分流更安全

貢寮龍洞街為龍洞社區主要聯外道路，部份路段路幅狹窄且未設置行人專用道，行人、車輛共用車道，假日常有壅塞回堵情形及交通事故、糾紛發生，恐影響用路行人及行車安全，對此，地方也提出改善獲得市府支持，預計今年九月可以來完成改善。

龍洞社區位於貢寮區和美里，北為鼻頭岬．南為龍洞岬．兩海岬中為龍洞灣，遊客可在此從事如游泳、浮潛及生態觀察等活動，因此吸引了假日眾多游客聚集。

貢寮區區長柯建輝說，經當地居民及里長一再反映，貢寮區公所擬針對和美里龍洞街道路拓寬來規劃，以改善龍洞街，提升用路行人及行車安全，也感謝市府和市議員全力支持與協助。

和美里里長吳金發說，龍洞街部分路段路幅狹窄，行人、車輛共用車道，嚴重影響行人及行車安全問題，擬將既有花台拆除及側溝加高、加蓋，以拓寬路幅並設置行人專用道，避免事故發生，提升行人及行車安全性。

市議員林裔綺表示，龍洞灣周邊水上活動很夯，每到夏季就會湧入許多人車，在龍洞街又是唯一聯外道路，過於狹窄導致人車安全堪憂，因此也協助地方爭取改善經費，希望將道路拓寬後讓人車分流，提升安全性。