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淡水益品書屋企業家講座 穴道健康體驗芳香精油
為了讓來訪淡水益品書屋的民眾能夠學習到更多，館方邀請到首屆2020臺灣生物科技與醫學名人錄代表，也是樹王HOLY TREE生醫總經理張美齡，透過各種經驗分享，還有現場的健康精油體驗，讓益品書屋更有滿滿的自然芳香氣息，更讓大家沉浸在書香與精油芳香的環境自然放鬆。
益品書屋表示，臺灣生物科技與醫學名人錄代表張美齡，除解說人體穴位的功能與重要性，並分享臺灣本土自然芳香精油、精露，與檜木精油、樟樹護心精油嗅香體驗。
益品書屋表示，這次以雙手是自己的醫生為主題，生活中有許多無形壓力，像是頭痛、睡眠不佳、肩頸痠痛都造成身體大大不適，時常感到手腳發冷或是自律神經失調、賀爾蒙分泌異常等因素所造成，透過講座讓大家了解如何從小細節去發現問題。也希望透過這次的講座，能夠將帶給來參與的民眾除了享受咖啡與書屋的氣氛外，還可以有更豐富的健康知識。
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