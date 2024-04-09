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台灣社工日來相挺 新北市議員送點心慰勞社工

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
，新北市議員鄭宇恩帶了知名蛋糕小點心，來到社福中心，送給辛苦的社工們。 圖／紅樹林有線電視提供
，新北市議員鄭宇恩帶了知名蛋糕小點心，來到社福中心，送給辛苦的社工們。 圖／紅樹林有線電視提供

面對新北市居民家庭遭遇變故、經濟陷困境、或其他因素致家庭發生危機，位於淡水的北海社會福利服務中心，由社工員針對家庭的問題及需求，運用專業的評估及處遇服務，提供立即性、連續性 及完整性的服務，以協助家庭渡過危機，新北市議員鄭宇恩帶了知名蛋糕小點心，來到社福中心，送給辛苦的社工們。

新北市議員鄭宇恩表示，社工人員的工作，是用專業，為弱勢民眾帶來關懷與希望，位在淡水的北海岸社會福利中心就有這麼一群社工，他們的服務轄區，從淡水、三芝、石門，一路到金山、萬里，比議員的選區還要大。而他們每天要面對的弱勢家庭、高風險家庭等等，更是需要高度的耐心和專業。

議員鄭宇恩指出，為了感謝社工夥伴，過去一年的辛勞，接住社會上需要幫助的人們，照亮弱勢家戶黑暗的角落。這次帶著點心造訪北海岸社福中心，由於高齡化再加上社會風氣的變化，社工的業務逐年繁重，社工在給予求助民眾溫暖的同時，也需要大家一起給予他們更多鼓勵。藉由帶來蛋糕小點心，對此社福中心也表示感謝，更可以藉此將這份溫暖，傳給海一位辛苦的社工。

淡水 社工

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