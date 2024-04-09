野柳國小兒童月很溫馨 多元文化週辦感恩市集

野柳國小兒童月結合多元文化週辦理多元文化服裝走秀和惜福感恩義賣市集，當天由幼童軍及親師生共同擔任走秀模特兒，穿著各國特色服裝並進行異國文化介紹，活動也安排各國問候語互動。當天也有孩子們最愛的惜物跳蚤市集，各班收集了很多可再使用的物品，希望傳遞生活永續的概念。

野柳國小校長張錦霞說，野柳國小的多元文化週是以台灣原住民、越南、泰國、印尼、菲律賓、韓國、日本等國家之特色服裝展演，讓全校師生及社區家長共同體驗各國服裝之美，此外家長還準備了來自不同國家的特色料理，要將各國文化透過美食來傳遞。

除了多元文化服飾與美食還有惜福市集，野柳國小希望透過二手物資的拍賣讓資源再利用，分享給有需要的人，各班義賣所得也將捐出做公益，關懷弱勢，要讓孩子們度過一個充滿感恩與異國風情的兒童月。