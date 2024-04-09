新北預告廢老街管理辦法 三峽、深坑老街憂風貌遭破壞

新北市城鄉局4月3日預告廢止實施11年的老街管理維護辦法，引發深坑、三峽老街管委會大力反彈，質疑城鄉局未與他們溝通就預告廢止，形同推卸城鄉局稽查、區公所維護責任，憂心廢止辦法後管委會約束力下降，老街風貌恐遭破壞。城鄉局說，考量辦法不應疊床架屋，才會預告廢止，但現正公開閱覽中，尚未廢止，會聽取意見。

三峽、深坑老街是新北市頗具盛名的兩處老街，新北市府2013年公告實施「老街管理維護辦法」，授權居民成立管理自治組織，維護管理老街設施、環境清潔和違規攤販，目前僅適用市有地較多的三峽、深坑老街。不料城鄉局4月3日預告廢止實施11年辦法，兩地管委會主委極力反彈，其中三峽老街商圈協會及管委會因雙方利益衝突、關係惡化，引發外界質疑城鄉局月初預告廢止辦法，是想當甩手掌櫃。

新北市商圈聯合發展協會理事長、深坑里長黃建強說，自己曾任2屆深坑商圈理事長、老街管委會主委，深知若廢止辦法，管委會對風貌管制將沒有約束力，比如深坑老街有統一招牌、遮陽棚樣式，未來可能都會亂成一團。黃認為，辦法應保留且考慮修法，要求商圈理事長、管委會主委皆為同一人，確保老街發展與維護方向一致。

三峽老街管委會主委陳兆昇則大吐苦水說，父親陳瑞穗是老街保存發起人，多年來極力奔走，還曾借貸200萬就是為修繕老街風貌，好不容易透過老街管護辦法才能有管委會，繼續維持老街風貌。由於三峽老街屋主多不住於此，幾乎出租給外來店家，造成商圈跟管委會本質立場不同，比如商圈希望能開放騎樓給攤販，或是店家可加入管委會等。

陳批評，市府不僅沒向管委會徵求意見，且辦法是為老街管理區分權責，城鄉局應負起稽查、區公所有修繕責任，但目前辦法都沒有落實，之前也不斷向城鄉局反映希望能細修辦法，也未獲回應。

三峽民權老街商圈發展協會理事長林豐斌說，之前三峽老街管委會、協會人員大多重疊，但現在兩邊主導人不同造成多頭馬車情況。林指出，三峽現有7成店家都是外來業者，房東不住老街，質疑管委會去年6月沒公告會員招募訊息，部分所有權人、業者想加入會員遭阻，損害他們權利。未來管委會欲修改章程，改為只有所有權人參加，對老街修繕沒幫助，因此之前帶頭連署，約有7成店家及房東連署要廢除管委會。

城鄉局表示，會有廢止考量，管委會權責已有管理機關、人民團體執行，且建築保存也在都市計畫土地使用分區管制要點中規範，認為辦法不應再疊床架屋，否認跟商圈、管委會紛爭有關。