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封館整修 文山運動中心重新開幕

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
文山區運動中心去年底封館整修，昨天正式開幕，整修後場館新設兒童體適能中心，更率全國之先，引進智能羽球場。記者洪子凱／攝影
文山區運動中心去年底封館整修，昨天正式開幕，整修後場館新設兒童體適能中心，更率全國之先，引進智能羽球場。記者洪子凱／攝影

文山區運動中心去年底封館整修，昨天開幕。體育局長王泓翔說，台北市12區行政區運動拼圖正式完成，將持續盤點動場館、空地朝目標努力，其中士林區克強游泳池改建案，也將在周四動工，預計2026年完工。

市長蔣萬安宣示打造「運動之都」，盤點可用地，盼讓北市各區有2座運動中心。王泓翔表示，北市從2003年起新建運動中心，至今各區已有1座，每年創造1000萬人次到運動中心運動，規律運動人口已達39.2%、六都第一，接下來也會盤點運動場館，針對舊有場館改建，包含文山區未來也期盼有第二座室內運動場館。

目前市府盤點可用空間，其中士林區克強公園游泳池日前審議通過，將斥資10億改建為全民運動館，4月11日動工，預計2026年完工。王強調，包含公有房地、校園房舍以及可利用的空間、運動人口等都是評估的條件。

議員王閔生表示，樂見推廣全民運動，也贊成市府提出一區2座運動中心政策，但各行政區需求不同，他認為規畫還是要因地制宜，如文山運動中心運動人口多以在地人為主，未來新的運動中心，除基本健身房、羽球、籃球外，設施項目要多元，建議應由同一個經營團隊經營，避免相互競爭，對運動產業發展不利。

健身房 北市 運動

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