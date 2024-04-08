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北市官網仍有黃子佼代言資料 議員促盡速下架
藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像，台北市議員曾獻瑩今天表示，北市府官網仍有62項和黃子佼有關的活動代言資料，應盡速下架；台北市觀傳局說，將做適度處理。
黃子佼被查獲持有兒少性影像輿論譁然，他曾多次參與衛福部活動，次長李麗芬昨天說，對兒少性剝削犯罪零容忍，不會再與黃子佼合作，過去合作影片也會全面下架。
無黨籍台北市議員曾獻瑩今天透過新聞稿表示，經查發現台北市政府過去幾年和黃子佼多有合作，包括活動主持與代言，目前官網搜尋結果仍有多達62項相關資料。
曾獻瑩指出，北市府應對此盡速處理，將所有涉及黃子佼的新聞稿、網頁全數下架，或者發新聞稿澄清，避免市民誤以為北市府支持涉案藝人，北市府應展現對兒少性剝削零容忍的決心。
觀傳局表示，針對議員提醒，後續將做適度處理。
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