家庭主婦重入職場遇性騷 新北警婦幼隊教妳防範狼老闆

社會蓬勃發展加上家庭經濟結構的改變，許多家庭主婦學習專業技能後重返職場，為加強婦女應對職場性騷擾的能力，並宣導新修正的性平三法及識詐觀念，新北警婦幼隊今天前往板橋的社區婦女大學舉辦宣導活動，希望主婦們能將獲得的性平及識詐觀念帶回家與家人分享，普及至社區各角落有效預防犯罪。

新北婦幼隊在宣導性平意識時，特別將面對職場性騷擾應有的觀念、態度及作法詳細告知學員。婦幼隊表示，性工法對加害人增訂權勢性騷擾處罰類型並新增民事懲罰性賠償，對雇主最高可罰100萬元。在被害人部分，增加扶助、保護措施，同時完善保密規定及延長性騷擾申訴時效，最後在防治措施與制度上，增訂負責人、主管停職或調整職務的暫時措施，以確保過程獨立公正。

另外在識詐宣導上，除了最常見的假投資詐騙手法案例解說外，亦針對近期社會時事及民生熱門議題，提醒學員不要隨意連結來路不明的活動網址，以避免被釣魚網站騙取個資，並舉例很多民眾都具備對於網路購物紙箱或個人郵件上個資撕毀再丟棄的習慣，但反而在手機收到詐騙集團利用社會時事廣發的不明網址連結時卻常失去戒心，造成個人及家人事後的恐慌。