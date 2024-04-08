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台南推性別友善旅宿 76業者免費提供女性生理用品

中央社／ 台南8日電

南市府今天舉行「性別友善旅宿」行銷宣傳記者會。加入「免費提供女性生理用品」旅館30家、民宿46家，合計76家；有意願申請「性別友善旅宿」旅館32家、民宿52家，共84家。

包括社團法人台南市性別平等促進會、台南市旅館商業同業公會、台南市直轄市旅館商業同業公會、台南市民宿文化發展協會、台南市溫泉協會等旅宿業人員出席記者會表達支持。

台南市長黃偉哲表示，為提供海內外遊客更優質旅遊環境，市府積極輔導旅宿業進行環保、自行車、高齡、無障礙及寵物友善等多元認證後，現在推出「性別友善」及「免費提供女性生理用品」旅宿認證，為住宿旅客提供更多元貼心服務。

黃偉哲說，目前台南旅宿業有875家，在六都中首屈一指；台南旅宿業營業收入從民國107年新台幣68億，成長至112年128億，成長率高達87%，顯示台南觀光業大幅度成長。但市府秉持「沒有最好，只有更好」宗旨，持續精進台南旅宿業服務品質，打造更優質旅遊環境。

觀光旅遊局長林國華表示，此次加入「免費提供女性生理用品」旅館30家、民宿46家，合計76家；有意願申請為「性別友善旅宿」旅館32家、民宿52家，共84家。提出申請的旅宿業均需通過評鑑及審核，方能得到認證。

台南旅宿業具有多元特色，可滿足不同客群需求。依觀旅局數據，優質旅館及民宿有156家、獲民宿經營公約認證158家、環保標章旅館及環保旅店有154家、自行車友善旅宿高達438家；也有高齡、無障礙及寵物友善旅宿可供選擇，旅客可至台南旅遊網搜尋，挑選符合自身需求。

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