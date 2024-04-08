新北河域驚浮千條魚屍 魚類專家判定結果出爐
今天上午一民眾在永和秀朗橋周邊悠閒釣魚時，卻驚見河面浮出數百條魚屍，環保局對此表示，清明連假在大漢溪也發生相同狀況，兩處魚屍死亡至少上千條，觀察水質及魚屍體況，水質正常且魚屍外觀無明顯傷痕，魚類專家判定為氣溫落差大，導致魚群暴斃。高灘處則派人清除魚屍，避免汙染水質。
新北市境內市區河域內魚種多數為烏魚及吳郭魚，清明連假就發生因氣溫落差導致在大漢溪浮出數百條魚屍，今天上午民眾在永和秀朗橋釣魚時，也發現新店溪出現數百條魚屍，環保局接獲通報後派人前往抽驗水質無異狀，高灘處則派人立即清理魚屍。
環保局表示，經觀察魚屍無明顯中毒後劇烈掙扎所產生的外傷，魚鰓內充斥泥沙則表示已死亡數日，由於大漢溪及新店溪水質抽檢無異狀，魚類專家判定為氣溫落差導致魚群死亡，高攤處今則派人清除新店溪魚屍，維持水域環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言