新北河域驚浮千條魚屍 魚類專家判定結果出爐

今天上午一民眾在永和秀朗橋周邊悠閒釣魚時，卻驚見河面浮出數百條魚屍，環保局對此表示，清明連假在大漢溪也發生相同狀況，兩處魚屍死亡至少上千條，觀察水質及魚屍體況，水質正常且魚屍外觀無明顯傷痕，魚類專家判定為氣溫落差大，導致魚群暴斃。高灘處則派人清除魚屍，避免汙染水質。

新北市境內市區河域內魚種多數為烏魚及吳郭魚，清明連假就發生因氣溫落差導致在大漢溪浮出數百條魚屍，今天上午民眾在永和秀朗橋釣魚時，也發現新店溪出現數百條魚屍，環保局接獲通報後派人前往抽驗水質無異狀，高灘處則派人立即清理魚屍。