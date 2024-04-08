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新北河域驚浮千條魚屍 魚類專家判定結果出爐

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
高灘處今上午盼源清除新店溪暴斃魚群。圖／新北市高灘處提供
高灘處今上午盼源清除新店溪暴斃魚群。圖／新北市高灘處提供

今天上午一民眾在永和秀朗橋周邊悠閒釣魚時，卻驚見河面浮出數百條魚屍，環保局對此表示，清明連假在大漢溪也發生相同狀況，兩處魚屍死亡至少上千條，觀察水質及魚屍體況，水質正常且魚屍外觀無明顯傷痕，魚類專家判定為氣溫落差大，導致魚群暴斃。高灘處則派人清除魚屍，避免汙染水質。

新北市境內市區河域內魚種多數為烏魚及吳郭魚，清明連假就發生因氣溫落差導致在大漢溪浮出數百條魚屍，今天上午民眾在永和秀朗橋釣魚時，也發現新店溪出現數百條魚屍，環保局接獲通報後派人前往抽驗水質無異狀，高灘處則派人立即清理魚屍。

環保局表示，經觀察魚屍無明顯中毒後劇烈掙扎所產生的外傷，魚鰓內充斥泥沙則表示已死亡數日，由於大漢溪及新店溪水質抽檢無異狀，魚類專家判定為氣溫落差導致魚群死亡，高攤處今則派人清除新店溪魚屍，維持水域環境。

高灘處今上午盼源清除新店溪暴斃魚群。圖／新北市高灘處提供
高灘處今上午盼源清除新店溪暴斃魚群。圖／新北市高灘處提供

新北 氣溫 水質 環保局

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