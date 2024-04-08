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蔣萬安宣示大都更時代 網點最大問題若沒解決 800箭也沒用

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安前天宣示北市要進入「大都更時代」。圖／引用自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安前天宣示北市要進入「大都更時代」。圖／引用自蔣萬安臉書

0403花蓮強震，震出老舊建築的公安問題，台北市也因這次強震增加近10處黃單建築。台北市長蔣萬安前天宣示北市進入「大都更時代」，包括規畫防災士、要透過容積獎勵提高防災型都更意願，承諾接下來還有力道更大、更全面的都更政策都已經箭在弦上。

蔣萬安的宣示一出，也吸引數千網友到蔣萬安臉書按讚、超過500網友留言，正因推動都市更新相當困難，許多網友按讚留言加油。

不過也有網友直言「都更獎勵容積不提高，是加什麼油」、還有網友建議，表示台北市應該考慮資源有限，應框列超過50年，又處於液化土壤區的老舊住宅重點式都更，並且直言，現況沒有公權力介入推動， 同意戶還是被不同意戶拖累延宕都更的進行。

更有網友點出釘子戶的問題，有網友直接問市長蔣萬安「如何處理釘子戶？」「自從文林苑後，都更該有的公權力在台北市就無法彰顯，請問都更八箭有排除釘子戶的問題嗎？」

還有網友說「都更真的要強制嚴格執行，幾個釘子戶影響了整群人的安危」，也有網友認為，「若政府不能加快審議流程，不能依法強力介入強拆，就算800支箭也沒用！

蔣萬安 都更 釘子戶 防災型都更

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