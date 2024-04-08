審計處指智慧車格偏少 新北：必要路段已設置

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新北市為發展智慧城市，持續推動智慧化停車格取代人力開單，也提高車格周轉率，審計處指新北市在時段性禁止停車格設置424個智慧路側設施，僅占車格總量的24.37%，市府改善後今年提高為42.54%。交通局表示，政府要求設置區域如校園周邊已達百分百，其餘未設置為廠商自提路段。議員呼籲交通局檢討系統成熟度，避免發生智慧停車計費又遭人工開單，衍生擾民情事。

新北近年積極發展智慧化停車格，藉此減少人力成本、增加車格周轉率，並偵測、取締違規車輛，選擇在托老、托幼機構，學校及裝卸貨專用車格裝設智慧路側設施。

市議員黃淑君說，智慧停車尚未普及，部分民眾未綁定扣款方式仍需要人工開單，或因地磁感應錯誤車輛停在格內卻未計費，也曾發生智慧停車計費又遭人工開單雙重收費，申訴浪費行政資源。交通局推動智慧停車系統立意好，但軟體要更精確。