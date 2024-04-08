一殯延6月拆 3配套防二殯塞爆

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使用59年的台北市第一殯儀館原訂本月開拆，因二殯二期第二階段工程未拿到使照，並且為提供更好治喪服務，市府決定一殯延後2個月、6月才開拆，將請法鼓山關懷院協助拆除暨灑淨法會。另，未來殯葬量能集中二殯後，民代擔心辛亥路周邊恐塞爆，市府也研擬三大配套，包括加開停車場接駁車、滿場即時資訊等，避免遇民俗辦喪事「好日子」，二殯周邊塞爆。

北市殯葬處長張世昌表示，目前二殯二期第二階段工程包括外圍造景區、排水工程等，尚未拿到使用執照，考量二殯還有工程圍籬，整體考量下，決定延後拆一殯時間。目前一殯也僅剩景行廳還開放，原只開放至4月18日，還有6場治喪儀式，後續也將公告延長開放至4月30日。

由於先前有殯葬業者質疑，未來二殯遇到殯葬旺日，恐會發生停車格位不足「喪禮結束了，家屬還在找車位？」處長張世昌坦言，的確可能會有停車場滿場等狀況，目前二殯禮廳已開到23廳，已經超過過去一殯加二殯的21廳數量，「好日子」遇到停車滿場，可能會需等15分鐘到半小時。

為了避免有民眾找不到停車位，殯葬處表示，目前市府已規畫加開「停車場接駁專線」，如果二殯、辛亥路橋下、黎元停車場等滿場，會有接駁車疏導開車民眾停到較遠的台大癌醫、台科大停車場等，將增加逾500個停車位，但也持續宣導、鼓勵治喪民眾多使用大眾運輸，懷恩專車已增開古亭線。

「一殯周邊的居民已經等了20至30年，不差這2個月」，市議員林珍羽認為，的確應該等相關配套規畫好，再來拆一殯比較適當，若延後開拆可換來二殯運作更順暢、地方聲音被傾聽，利用這時間充分溝通，比為了快點拆而拆，更重要。

市議員曾獻瑩憂心，未來辛亥路恐成交通瓶頸，尤其告別式多辦在上午，許多停車場進出場規畫也都在辛亥路迴轉，加上辛亥路是文山新店進入市中心重要道路，上班尖峰車流大，「好日子」恐塞爆，呼籲市府全面調整辛亥路公車站、行穿線、紅綠燈秒數等，規畫即時交通資訊牌面，提醒用路人。

殯葬處表示，拆一殯是市府既定政策，一定會執行，會整體評估相關配套，讓二殯的治喪環境更加優化。