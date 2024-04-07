遺址欲複製斬龍山公園 文化局窘沒錢待容積移轉

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新北市土城區12處遺址，過往發現許多石器，但如今多因土地開發重整保存不佳或嚴重破壞，有鑒於斬龍山遺址開發文化公園成成功典範，位在土城交流道對面、面積達4.15公頃的土地公遺址當地里長也盼市府重整保存，但所需金額達51億元，文化局表示礙於市府財政，待所有權人容積移轉取得土地後，分階段規劃設置。

新北市各地過往田野調查發現許多文化遺址，光是土城區就有土城溪子邊遺址、茅埔頭、媽祖田山、螃蟹殼山、平頂山、生教所後、石壁寮、大安寮、打鐵坑山、虎子山、層樓閣山、土地公山遺址12處遺址，但多數因土地開發保存不佳，遺址遭建物覆蓋或被嚴重破壞。

不過位在土城交流道對面、中央路三段北側山丘一塊4.15公頃的土地公遺址，目前規劃為公園預定地，過往曾發現訊塘埔文化的陶器，也有石斧、石箭、網墬、三角形斧、石刀等石器，現在則為竹林覆蓋，並存在零星違建、墳墓，大安里長張俊隆盼市府開發如斬龍山遺址公園，提供民眾休憩空間。

新北市議員江怡臻表示，當地土城永寧地區交通性能高、教育環境佳，生活機能逐漸發展，近年來吸引不少人入住，然而公園綠地相當缺乏，自己曾支持市府已著手整理改善永寧廣場遊戲場，未來若能闢建土地公山考古遺址公園，對土城人是好事，自己正向看待。

不過開發土地公公園遺址，光是徵地費用就達46億元、工程4億元，市府目前尚無經費來源，文化局對此表示，該土地範圍私有土地約占8成，所有權人逾百人，公有土地比例偏仍低，囿於市府財政，後續將透過私有所有權人以都市計畫容積移轉方式將土地捐贈予市府，取得土地所有權後再行分階段規劃設置。

文化局說，另外上方的違建及墳墓，舊墓葬進行查估並處理後續相關事宜、疑違章建築占用與工務局討論可能處理方式。有關考古遺址公園設置期程將尊重並配合所有權人辦理容積移轉期程，待市府逐步取得全數土地後視經費狀況再行評估設計規畫及工程經費。