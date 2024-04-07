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環狀線何時全線通車 侯友宜：第三階段須確保安全無虞

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到捷運環狀線視察，第三階段通車須確保安全無虞才會通車。圖／新北市捷運局提供
新北市長侯友宜今天到捷運環狀線視察，第三階段通車須確保安全無虞才會通車。圖／新北市捷運局提供

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新北環狀線因為0403花蓮大地震，導致新北環狀線停駛，繼第一階段板橋ㄧ新北產業園區，中和-大坪林站今天上午11時恢復通車，何時第三階段全線通車，新北市長侯友宜表示，會經過專家學者檢驗，並在修復過程中做到安全無虞才會開放。

花蓮強震導致新北捷運環狀線板新站至中原站間高架路軌鋼箱梁位移，繼第一階段板橋-新北產業園區已於3日下午5時恢復雙向運行後；第二階段中和-大坪林站區間經新北捷運公司、新北捷運局及交通局6日會勘確認系統功能正常安全運行，今天上午11時開放通行。

侯友宜今天也實際到場搭乘並表示，新北環狀線受到地震影響採三階段復原，今天第二階段復原檢測，中和站到大坪林站經新北捷運局、新北捷運公司、交通局檢測，目前一切安全無虞，中和大坪林段今天早上11時開始營運。

侯友宜說，兩階段恢復營運後，營運可以恢復到七成，第三階段全線通車會經過專家學者檢驗，與修復過程中做到安全無虞後才會開放。

侯友宜也說，從大坪林到新北產業園區站的免費接駁公車會持續運行，民眾可搭環狀線兩階段，也可以搭接駁免費公車。

捷運局長李政安說，第三階段捷運局會先提復原工程計畫，並經專家學者審核通過，確認沒問題才會修復，捷運局會加速，但目前尚難預估時間點。

北捷 捷運環狀線

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