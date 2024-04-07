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信義空橋地震鋼索斷？ 網熱議超嚇人…北市：非結構鋼索

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
有網友在臉書貼文擔心，之前白天看到鋼索斷裂好多根，空橋下方還無淨空，有點嚇人。記者林麗玉／攝影
有網友在臉書貼文擔心，之前白天看到鋼索斷裂好多根，空橋下方還無淨空，有點嚇人。記者林麗玉／攝影

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0403花蓮大地震北市信義商圈空橋也震出災情，地震過後有四處空橋封閉，到現在，松壽段空橋仍拉起黃色封鎖線，禁止通行，就有網友在臉書貼文擔心，之前白天看到鋼索斷裂好多根，空橋下方還無淨空，有點嚇人。北市新工處回應，鋼索斷裂的是在松高段空橋，且鋼索非結構鋼索，而是上方拉住雨遮的鋼索，至於松壽段空橋仍封閉，是因還在等玻璃備料，預計最快下周就會開放通行。

花蓮強震發生後，信義區多處空橋封住，有民眾在臉書社群熱議，表示台北市信義計畫區的空橋怎麼還有一段封閉？有網友還說，白天看鋼索斷裂好多根，禁止通行，地震太恐怖；還有網友擔心，空橋下方也完全無淨空，很擔心會不會有危險？也有網友留言稱「有點嚇人」，其實地震走在空橋，就覺得晃動，很恐怖。

對此，北市新工處維護科長羅馨宜表示，0403花蓮大地震發生當時，工務局清查台北市有五處人行天橋需封閉，緊急修繕後，目前已開放四處，包括行政院前忠孝西路上天橋，檢查發現柱子伸縮縫的填充板裂開，當天修復抹平後，已經開放。

至於信義商圈在地震有四處空橋封閉，其中到現在還沒有開放的松壽段空橋，是因地震當下檢查發現天花板玻璃有裂紋，擔心玻璃掉下來當天立刻將空橋、地面段都封閉，緊急將三面有裂痕玻璃拆下，現在還在等料，考量無安全問題，目前地面已開放通行，預計最快下周就可以開放通行。

至於網友稱有鋼索掉落的空橋段是在松高段，檢查後第一時間封閉，鋼索是上方雨遮擔心風大被吹掉，非主結構鋼索，基於安全疑慮第一時間封閉，請顧問公司檢查，是固定的鎖件斷掉，已經將新的鎖件鎖上，已經開放通行。

0403花蓮大地震 北市

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