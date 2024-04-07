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綠白籲藍勿護航 藍：不反對專案報告

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

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北市議會明天將開議，先前綠白黨團要求市長蔣萬安赴議會專案報告兒虐、台智光事件，被藍黨團以席次優勢擋下，如今綠白磨刀霍霍，將連同後來爆發的寶林茶室食安事件，要求蔣一併講清楚並究責，並喊話藍營團勿再護航。藍營強調從未護航，也未反對專案報告，只是當時休會期間議員有既定行程無法到場，且已接近開議，不必多此一舉。

北市議會將於4月8日開議，面對近期兒虐、台智光、寶林茶室食安等案件，成為各黨議員關注焦點。

民進黨團總召簡舒培表示，近期北市爭議議題連環爆，市府第一時間未進入狀況，甚至先甩鍋中央、推卸責任，這幾項案件成了全國性議題，已無關乎政黨，市府要向人民報告如何亡羊補牢，而不是丟給偵查中，行政單位應同步究責；她也呼籲國民黨團不能只想著護航。

民眾黨團總召陳宥丞也說，從虐童、台智光監視器到寶林茶室食安案，蔣市府必須要做市政、專案報告，造成外界觀感不佳對同樣負起監督責任的國民黨團不利，應該要攤在陽光，好好向市民報告。他也提及近期花蓮大地震，議題也會放在居住正義、社會住宅、老屋更新等。

國民黨團書記長王欣儀說，目前已經函文市府，市長市政報告時應針對關心的議題說明，也會盡速開政黨協商機制，「大家都很關心，該檢討就檢討、該精進就精進，要清楚向民眾說明。」

王欣儀說兒虐、警用監視器弊案、寶林食安等問題都牽涉到中央權責，「包含過去制度面、權責等，都要一起討論改善。」

北市 國民黨 食安

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