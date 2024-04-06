燃燒熱情的志業！ 新北身障單親媽勇敢創業成功

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新北一名藥師小蓁（化名）是身障人士，過去雖如願進入大醫院工作，卻因工作負荷導致影響身心，離婚後帶著孩子更是難以承受，最後得知市府有身障創業補助，而選擇勇敢創業開藥局，如今也逐漸站穩腳步。新北勞工局表示，每年都會舉辦創業分享會，今年首場將於4月27日舉辦。

身障人士常被外界認為是社會弱勢，可能因為身體的情況而影響工作，但其實眾多身障者在職場上也能將自已的優勢發揮，甚至透過自行創業來達成，有時只是欠缺管道與平台。

小蓁因為天生脊椎側彎而領有輕度肢障的身障手冊，原以為會在醫療照護領域發光發熱，但是在大型醫院藥劑部非常忙碌，常包藥包到懷疑人生。後來歷經婚姻、生子、離婚，單親媽還要配合醫院輪班，作息顛倒造成身體不適及影響親子關係，這也促使他離開醫院並自行創業。

「除了很能吃苦，我也沒有任何退路！」小蓁說，她從小就非常喜歡照顧人，也很習慣跟長輩聊天相處，所以「社區藥局藥師」是一個能夠讓她燃燒熱情的事業。後來她蒐尋到新北「身心障礙者自力更生創業補助」，提供租金及設備補助，再加上貸款和家人積蓄的支持，終於要勇敢展開社區藥局這條創業路。

小蓁分享，她選擇在人口稠密的一級戰區永和中正路開店，只因為她想把店離學校近一點，增加和小孩相處時間。勞工局創業顧問桂世平、林志名實地走訪，發現藥局已經和診所建立合作關係，也曾舉辦用藥安全講座及簡易的健檢巡迴活動，逐步站穩腳步。