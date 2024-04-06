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以茶入食、有吃有玩 新北攜手北大推廣三峽茶產業

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
農業局與北大USR計畫團隊合作，4月在三峽推出茶食農教育體驗。圖／新北市農業局提供
農業局與北大USR計畫團隊合作，4月在三峽推出茶食農教育體驗。圖／新北市農業局提供

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為推廣新北三峽茶產業，新北市農業局與台北大學USR計畫團隊合作，4月起推出一系列「以茶入食」的食農教育課程，報名費用最低400元起，歡迎親子一同報名參加，透過實地體驗與學習，讓茶的文化與價值融入民眾的日常生活。

三峽區是台灣著名的茶鄉，擁有豐富的茶文化與歷史。農業局表示，三峽茶產業積極追求創新及開拓新的銷售管道，並推動觀光茶園，讓民眾走入茶園親身體驗認識茶的文化與價值，進而願意支持及購買在地國產茶品。

農業局與北大USR計畫團隊合作，4月推出茶食農教育體驗，透過親身體驗茶葉的採摘、製茶過程，學習茶道與品茶技藝，讓民眾了解三峽茶產業，加深對三峽茶品牌印象。本次的體驗課程，包含思文茶坊的「品味三峽」，將由講師帶領品嘗三峽的綠茶、紅茶與白茶，讓民眾品味三峽的「綠紅白」三色茶之外，還可以學習三種茶的有趣小知識。

統一茗茶的「碧螺春雪Q餅手作DIY」，教大家如何DIY療癒小點—雪Q餅，碧螺春茶搖身一變酥鬆爽口的雪Q餅，濃郁奶香透出原味茶香，讓人不禁一口餅配一口茶，放鬆來場與茶葉甜品的約會。另外，三金小旅行的茶園導覽體驗，與廟埕龍井茶揉捻等豐富多元體驗課程，讓民眾在享受美食的同時，加深對三峽綠茶的認識與喜愛。

農業局表示，本次食農教育課程，參與者不僅能學習到關於茶的知識與技能，更能夠親身體驗並了解三峽茶文化與茶產業，食農教育課程已開放報名，報名網站：https://linktr.ee/greenteafest。

民眾體驗製作碧螺春雪Q餅。圖／新北市農業局提供
民眾體驗製作碧螺春雪Q餅。圖／新北市農業局提供
參與者親身體驗茶葉採摘、製茶過程，學習茶道與品茶技藝，了解三峽茶産業。圖／新北市農業局提供
參與者親身體驗茶葉採摘、製茶過程，學習茶道與品茶技藝，了解三峽茶産業。圖／新北市農業局提供

茶葉 食農教育

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