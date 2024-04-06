北市防蚊師 開放申請巡檢

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梅雨季將至，是病媒蚊孳生的高峰期，台北市環保局「生態防蚊診所」協助民眾找出蚊蟲孳生源防治，曾有社區地下汙水池的蚊子多到連光都透不進，經防蚊師開出「診斷單」並客製化防治作為才解決。環保局即日起開放申請現場巡檢診斷，要助市民解除蟲蟲危機。

環保局消毒班成員高健富投入病媒防治工作超過20年，他說，參與診斷過程中，常會找到民眾意想不到的孳生源。曾經有某社區積極清理、消毒周邊環境，蚊子數量仍居高不下，多方嘗試未果，轉而尋求生態防蚊診所協助，防蚊師從綠帶到大樓、屋頂到地下室，最終在地下汙水池發現滿滿的地下家蚊。當時「蚊子多到連光都透不進去」，最後以覆蓋紗網結合投藥才解決。

環保局表示，生態防蚊診所協助北市各機關、學校、社區找出蚊蟲孳生源，並提出以生態、物理防治為主的診斷單，客製化出具最符合申請需求的防治法，已協助超過1800處公、私場域防治，其中更有98%社區管委會肯定診斷後蚊子明顯減少。

社區管委會、機關及學校如有需求，可至環保局官網申請生態防蚊師現場巡檢診斷服務。