招牌爆乳裝美女議員 成人博覽會與日本AV男優同框合照

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第10屆「TAE台灣成人博覽會」5至7日在台北市松山文創園區登場，招牌爆乳裝的嘉義市美女議員顏翎熹前往參觀，今在臉書粉專貼出與知名日本AV男優加藤鷹同框合照，引起網友驚呼，紛留言「哇塞塞…這畫面難得了。」

網紅「小商人」支持電競直播主「Molly翎熹」，改名16字名字：顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，當選嘉市議員穿一襲招牌爆乳裝，競選提「成立性專區」政見，引起熱議，去年底臉書發文，因改名後討厭被叫「田議員」或被簡稱「田慎節」，就職周年改回原名字「顏翎熹」，議會提案要求市府評估成立性專區。

顏翎熹臉書貼參觀成人博覽會感想：「2011年五股工商展覽館舉辦第一屆成人博覽會，對當時社會風氣是相當衝擊的。我有幸到場參觀，看到了不少情趣用品開關開啟，上上下下有如群魔亂舞般陳列，13年前青澀少女如我，彷彿打開新世界的大門，驚恐地逃之夭夭了，現在想起來實在是相當可惜。

今年成人博覽會第10屆，場地從五股工商博覽會移地松菸文創園區。代表社會風氣逐漸開放，更代表台灣成人文化蓬勃發展。成人產業擁有龐大產值，產品及服務多元，受眾逐年擴大，有需求也有供給，從業人員持續增加，是相當值得、也應該要被關注議題。

在法律上，只要有對價關係與猥褻行為，舉凡現在常見的販售情色影片、情色直播，就是性交易。但過去法條已經遠遠落後如今成人產業發展，因為無法確實納管，讓部分成人產業成為高風險行業。期待政府能夠更加正視成人產業，給予從業人員們應有保障、規範與福利。更期待有一天，能夠從狹隘的性專區規範，進階為性交易除罪化。

我也要謝謝所有成人產業中的從業人員，謝謝每位演出的演員，謝謝你們成為人們心中的美好夢想與光芒。謝謝在情趣用品開發路上精益求精廠商，謝謝你們讓大家都有機會認識自己或伴侶，共同擁有愉悅的時光。

謝謝你們為這紛擾世界帶來和平的片刻，這是值得抬頭挺胸、驕傲的職業！最後，要提醒大家，性癖可以冷門，不能邪門，不能犯罪，否則你4TB的硬碟內容有可能會被公諸於世，期待大家都是好色，但不失為守法有禮的紳士淑女。」