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地震後聞到瓦斯味 北市：開窗勿啟動電器並通報

中央社／ 台北5日電

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

花蓮地震後，北市府接獲瓦斯漏氣通報19件，已陸續修復完成，北市產發局今天表示，在家聞到疑似瓦斯味，先開窗保持通風，不要啟動電器，並通知瓦斯、天然氣公司或撥119通報。

台北市產業發展局發布新聞資料指出，3日有市民在地震後聞到疑似瓦斯漏氣味，經統計4日共接獲通報瓦斯漏氣有19件，其中11件有漏氣、8件無漏氣，當天已陸續修復完成，其中虎林街民宅漏氣案，在今天下午已找到漏氣點先止漏氣後汰換成新管線。

產發局表示，民眾在地震後聞到疑似瓦斯味，可先打開家中門窗保持通風，且不要啟動電器開關，並立即通知瓦斯、天然氣公司或市民熱線1999及119通報，市府會通知業者立即派員檢測處理。

產發局指出，平時即要求大台北區瓦斯、陽明山瓦斯、欣欣天然氣、欣湖天然氣公司等4家業者落實整備相關設施、巡檢及汰換等作業，會再要求業者依防災計畫，地震後加強巡檢。

產發局表示，裝設微電腦瓦斯表的住戶，若遇到瓦斯表因地震自動遮斷，可先行回復歸正，相關漏氣通報也可撥打4家瓦斯、天然氣公司專線詢問。

北市 地震

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