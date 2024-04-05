影/侯友宜：中和環狀線全力搶修 期盡速恢復通車

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新北市長侯友宜上午前往深坑老街視察清明連假的交通狀況。侯友宜提醒市民，新北有不少景區地處山坡地及海岸邊，受地震影響仍有潛在的危險，呼籲民眾注意安全。

對於受到0403大地震影響，捷運環狀線中原站到板新站軌道異位，因而停駛。雖然新北交通局已調度公車業者配合將環狀線平行公車增班提供輸運服務，但對於接駁距離有點遠引起民眾抱怨。侯友宜表示，因為接駁車到大坪林站的道路比較狹窄，規劃接駁地點會比較遠，確實會多花一點時間，也請交通局跟工務局來調整接駁的地點，減輕市民的不便。