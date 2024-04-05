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侯友宜捐1個月薪資賑災 助早日重建家園

中央社／ 新北4日電

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新北市府新聞局今晚表示，新北全力復原地震災情，消防局特搜隨時待命支援花蓮搶救，市長侯友宜關心花蓮災後復原，將捐出1個月薪資協助賑災，讓災民早日重建家園。

新北市長侯友宜今天視察捷運環狀線復原工程時，記者在聯訪時詢問，高雄市長陳其邁捐出1個月薪水賑災幫助花蓮災民，如何看待此事。

侯友宜說，賑災是每個人的責任，台灣人只要碰到災害，善心不落人後。

新北市政府新聞局長張愛晶晚間接受中央社記者電訪表示，侯友宜個人當然會捐款，新北自救也要救人，「市長今天的說法就是個人會捐款，但其捐款比較低調，且會比1個月薪水還多一點，會湊齊整數」。

至於新北是否會成立賑災捐款帳戶，協助花蓮？張愛晶說，衛生福利部今天公布勸募專戶，有3個管道，新北不會另外成立專戶。

捐款 花蓮

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