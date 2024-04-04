民眾不滿安坑輕軌接駁不便 新北捷：拚4/8順利轉乘
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捷運環狀線因花蓮強震導致分階段恢復通車，搭安坑輕軌乘客不滿接駁公車不方便。新北捷運公司表示，捷運局全力拚8日環狀線第2階段通車，安坑輕軌即可自十四張站轉乘環狀線。
暗坑文化工作室今天在臉書（Facebook）貼文表示，捷運環狀線因地震位移停駛後，安坑輕軌沒了環狀線銜接，原本運量堪憂更會雪上加霜，「形同殘廢」。
工作室表示，安坑輕軌到達十四張站後，要前往板橋區或台北市都須環狀線銜接，接駁公車方案卻跳過十四張站，從十四張步行至大坪林要15分鐘，如此，誰還要搭乘安坑輕軌通勤。
住新店區安康地區的黃姓民眾晚間接受中央社記者電訪表示，他在板橋區上班，以往從安坑輕軌安康站搭到十四張轉環狀線到板橋；如今，因環狀線中原站至板新站鋼樑錯位，無法透過環狀捷運轉乘，他將恢復以往騎機車上班。
交通局規畫接駁車疏運，但接駁車卻無法進入十四張站，引發安坑居民不滿。民眾也在網路社群反映表示，新店人要從十四張站走到民權路轉搭公車，行動極不方便。
對此，新北捷運公司晚間回應中央社記者詢問表示，主要是受到十四張站路幅限制，且當地路段為單行道，接駁公車無法雙向出入，不能逆向行駛，公車才無法駛入十四張站。民眾需走一段路至民權工業區公車站轉乘。
新北捷運公司表示，目前環狀線正檢修結構，第2階段預計8日恢復通車，屆時，安坑輕軌可透過十四張站轉乘至大坪林站。可轉接駁公車往板橋方向，或接捷運綠線往台北方向，這些問題即可迎刃而解。接駁公車服務將持續至環狀線全線恢復通車為止。
新北捷運局長李政安今天在市長侯友宜視察時表示，環狀線第1階段，3日傍晚恢復板橋至新北產業園區單線雙向通車。第2階段，從中和站至新店大坪林站，今天凌晨完成軌道巡查，盼在檢測安全無虞下，拚4月8日上班時恢復通車。
至於民眾反映接駁公車無法準點問題，捷運公司說，因接駁公車行駛一般道路，難免會塞車，已請司機盡可能按照班距執行任務。
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