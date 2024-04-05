新北稽查6兒童體適能館 全不合格

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時下父母愈來愈重視幼兒身心發展，兒童體操或體適能館成為熱門消費場所，新北市消保官近日會同體育、工務、消防局對轄內6家兒童體適能館業者實施公安聯合檢查，發現全數沒訂定書面定型化契約供消費者審閱，另有消防安全設施不合格、建築物公安未申報、公共意外責任險投保金額不符規定等瑕疵，全數不合格。

消保官指出，兒童體適能館屬新北公告消費場所應投保公共意外責任險範圍內的室內體育場所，其中4家未投保，或是投保金額不符規定，違反新北市消費者保護自治條例，將開罰3萬至10萬元，要求業者限期改善，逾期仍不改正可以連續開罰。

消保官呼籲，室內體育場所業者應依公告投保公共意外責任險，除可讓消費者充分、迅速得到補償，也可減輕業者賠償負擔。

消防安全方面，有2家消防安全設備、防火管理或防焰物品不符規定，將依消防法開罰，已通知業者限期改善，逾期不改或複查不合格者，將開罰2萬至10萬元。另，有5家業者未依建築法規定，完成建築物公安檢查簽證及申報。

消保官提醒，家長帶孩子至兒童體適能館消費時，應該確實詳閱兒童體適能館的安全規範，並聽從現場教練或指導員指示，避免孩子受傷。