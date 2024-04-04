盛大開齋節 北市推清真美食送好禮

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台北市開齋節將於4月14日在大安森林公園登場。台北市觀傳局表示，即日起到14日攜手多家清真美食餐廳、手作工坊推出「清真特約店家」活動，指定期間消費滿額可領限量特製「手機掛繩」，同時還有電子集章活動，兌換超商禮券100元，數量有限、換完為止。

觀傳局表示，今年「清真特約店家」活動邀集超過10間美食及手作體驗店家響應，包括「肉先生蔬菜健康盒台北小巨蛋店」、「阿里巴巴的廚房」、「塔吉摩洛哥料理」、「Halal地中海私房料理」等，民眾可於4月4日至14日前往特約店家，消費滿額即可領取限量、特製「手機掛繩」。

此外，今年推出電子集章活動，民眾只要於活動期間至特約店家消費滿百，即可獲1點，每家上限3點，或於4月14日在清真市集消費，不限金額可獲1點，活動期間集滿3點，即可於4月14日大安森林公園活動現場服務台兌換超商禮券100元，限量前200名。

觀傳局表示，台北市一直持續強化友善、多元共融城市形象，齋戒月結束後舉辦台北開齋節歡慶活動，促進文化交流，並致力推廣穆斯林友善旅遊環境，協助旅宿及景點業者申請穆斯林友善認證。

為了響應環保永續，觀傳局表示，民眾自備及使用環保餐具至清真市集攤位，單筆消費滿100元現享5元折抵優惠，而活動當天，舞台表演將進行線上直播，加碼抽獎活動，民眾只要透過「台北旅遊網FB」收看舞台表演節目並按讚分享、留言，就有機會抽中Apple Watch等好禮。