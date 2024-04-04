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翡翠水庫壩址「實測」震度曝光

聚傳媒／ 聚傳媒
照片為翡翠水庫。臺北市政府提供
照片為翡翠水庫。臺北市政府提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

【聚傳媒特約記者陳欣如報導】3日上午7點58分發生全台有感地震，攸關大台北地區用水需求的翡翠水庫，地震時測得震度4級36.2gal，翡管局地震應變小組隨即一級開設，人員進駐翡管局EOC，並持續注意餘震動態及應變。

翡管局表示，因翡翠大壩不在台北盆地內，位於盆地外緣山區，不受盆地效應影響，所以實測地震震度會比台北市區平地震度較小些。大地震發生之後，翡翠水庫隨即動員全面巡視檢查，翡翠大壩外觀及內部結構、水工機械、操作大樓及週邊基礎壩座，均為正常無異狀。翡翠水庫智慧決策系統、水文測報系統、水質監測系統及無線電洩洪廣播系統以及對外網路，也都正常運作。

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地震 大壩 翡翠水庫

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