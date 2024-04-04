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台中龍井戴奧辛廢棄物清出60噸 怕汙染...環保局採驗周邊水源

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
清理完成表土覆蓋。圖／台中市環保局提供
清理完成表土覆蓋。圖／台中市環保局提供

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台中市龍井區鷺山段一處土地，去年11月遭棄置含有戴奧辛的有害集塵灰及廢棄土石，檢警逮捕連男等5人。台中市環保局先使用帆布覆蓋集塵灰，避免造成二次汙染，後經請示檢察官，已無證物保全必要，環保局昨完成清理作業，共60.53噸，並運送至合法廢棄物處理場所處理。

環保局去年11月間稽查龍井區鷺山段一處土地，發現疑似非法傾倒廢棄物，報請檢方指揮偵辦。檢警調查，連男等人組成非法清除集團，去年10月間承租龍井區農地，從各地多家業者收取百萬元酬勞，協助傾倒廢棄物，包括有毒事業廢棄物戴奧辛，規避合法處理費用達390萬元。檢警依違反廢清法等罪逮捕5人，法院裁定連男等3人繼續羈押。

環保局經請示承辦檢察官，已無證物保全必要，4月1日召集產生集塵灰事業主及合法清除、處理機構至現場會勘，隔日起清理廢棄物及廢棄土石，清理期間全程錄影監控及押車，昨日已完成含戴奧辛的集塵灰及廢棄土石清理作業，共60.53噸，並運送至合法廢棄物處理場所處理。

不過，有人擔憂棄置地點距離兩處地下水源相當接近，上方是南勢溪湧泉、下方還有龍目井，鄰近還有農田，擔心戴奧辛滲入土地影響水源。

環保局表示，棄置點周邊200公尺內無住戶，下游處住戶多使用自來水，經檢視該處地下水流向為由東向西，環保局並於今年1月11日至該處地下水下游500公尺內2口民井執行採水化驗，重金屬含量均低於地下水汙染監測標準。

環保局指出，目前廢棄物已清理完成，將再次針對鄰近的湧泉區、下游民井採驗地下水水質，並採驗掩埋區土壤，檢測戴奧辛及6項重金屬，以掌握地下水水質及土壤狀況，確保民眾生活環境品質。

台中市龍井區鷺山段一處土地遭非法傾倒、掩埋含有戴奧辛的廢棄物，中市環保局昨完成清理作業，共60.53噸，並運送至合法廢棄物處理場所處理。圖／台中市環保局提供
台中市龍井區鷺山段一處土地遭非法傾倒、掩埋含有戴奧辛的廢棄物，中市環保局昨完成清理作業，共60.53噸，並運送至合法廢棄物處理場所處理。圖／台中市環保局提供

地下水 廢棄物 環保局

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