北市府扮紅娘 民眾興趣不高

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為搶救結婚、生育率，北市府近年加大力道辦未婚聯誼，不過議員鍾沛君質疑，各區公所去年辦聯誼活動，儘管總場次變多，但每場人數卻較前年減少，活動預算還逐年上升，質疑市府辦聯誼沒經驗，難對症下藥，甚至還因出席女性需達一定比例，辦聯誼的廠商找公關公司人員扮臨演。市府回應，民眾過去對市府辦的活動參加意願不高，未來活動設計會參考國外經驗，採更活潑。

議員鍾沛君說，鄰近國家為提高結婚率，南韓政府扮演紅娘舉辦聯誼活動，現場提供美食美酒，還免費化妝，參加人數大爆滿；日本則透過AI及元宇宙方式辦理聯誼，希望單身男女先透過網路交談了解對方內在之後再進行實際面見約會，配對成功率高達7到9成。

不過議員調閱數據發現，台北市2021年各區公所舉辦有13場聯誼活動、共538人參加；2022年舉辦18場、721人參與；去年舉辦24場、947人參加，儘管場次人數逐年增加，但現況卻是每場參加人數都變少，質疑官方聯誼活動一年比一年不吸引人。

北市民政局表示，會後續檢討活動內容，也會進一步參考國外鄰近國家的作法，希望讓官方的聯誼可以更活潑有趣，讓未婚男女的參與度提高。