蘆洲1老建物 申請簡易都更通過

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新北市蘆洲區集賢路上1處簡易都更案核准通過，為5棟1至2層樓老舊建物，基地面積約602.75坪，將重建為2棟13層樓集合住宅大樓，改善整體環境。都更處表示，昨地震後，多處社區來電表示外牆磁磚掉落，社區可先行初步修補牆面，後續可向都更處洽詢整建維護經費補助。

本次核定的簡易都更案，其中一位所有權人鄭女已80多歲，為讓鄭女盡快住新家，住戶共同討論後決申請簡易都更，加速本案程序，並取得30%容積獎勵適用認定，預計更新為124戶的2棟13層樓集合住宅大樓。

新北都更處長林炳勲表示，市府為協助危險建物重建，提出多元都更方案，截至今年3月底多元都更已核准940案，本案鄰近捷運徐匯中學站，交通機能優越，且周邊半徑500公尺範圍內已有5案多元都更案件。

都更處表示，昨地震後，已有多處社區來電表示外牆磁磚掉落，可先行初步修補牆面，避免砸到路人，後續可來洽詢整建維護經費補助，補助內容包含建物立面修繕、耐震補強與增設電梯。

都更處表示，每案原則補助總經費50%、上限1200萬元，如符合相關資格者可提高為每案補助總經費75%、上限1500萬，另也提供整建維護專業輔導團隊免費諮詢現勘、召開法令宣導說明會服務，如有需求皆可洽詢。

如民眾對建築物結構仍有安全疑慮，新北工務局提供房屋健檢、建築物耐震能力初步評估與詳細評估相關鑑定補助，都更處也提供「挺安全方案」，全額出資協助有安全疑慮的建築物辦理海砂屋鑑定，以協助社區了解建築物結構安全情形。